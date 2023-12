Rebondissement pour l'avenir de Genesio, Maripan a donné sa réponse à Rennes, une offre arrive pour Todibo

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade Rennais, OL : Genesio hésite pour Besiktas

Alors que Bruno Genesio, libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais le 19 novembre dernier, est annoncé avec insistance sur le banc de Besiktas depuis plusieurs jours, le journaliste turc d'A Spor, Ogün Şahinoğlu, a fait le point sur ce dossier. "Bruno Genesio est la priorité de Hasan Arat. Besiktas a convaincu Genesio pour un contrat d'un an et demi et un salaire annuel de 3 millions d'euros. Le problème avec Genesio est que ses exigences en matière de structuration sont supérieures à ce que propose Besiktas. C'est pourquoi il a demandé un temps de réflexion."

Stade Rennais : Maripan veut rester à Monaco

En quête d'un défenseur central pour la seconde partie de saison, le Stade Rennais serait intéressé par Guillermo Maripan. Mais selon Foot Mercato, le défenseur central chilien ne voudrait pas rejoindre le club breton puisqu'il n'aurait pas du tout envie de quitter l'AS Monaco.

OGC Nice : une offre de Tottenham arrive pour Todibo !

Tottenham, qui ferait partie des courtisans de Jean-Clair Todibo, pourrait passer à l'action pour recruter le défenseur central de l'OGC Nice lors du mercato hivernal. En effet, d'après le journaliste turc, Ekrem Konur, les Spurs prépareraient une offre pour l'international français, qui serait également courtisé par Liverpool, Manchester United et Newcastle.

OGC Nice : Guessand est courtisé !

Toujours du côté de l'OGC Nice, Evann Guessand pourrait quitter le club azuréen cet hiver. Et pour cause, le joueur prêté la saison dernière au FC Nantes serait sur les tablettes de Stuttgart et Bologne, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio.

Mais aussi...

Stade Brestois : Galatasaray veut Locko

Selon le média turc, Fanatik, Galatasaray aurait formulé une offre au Stade Brestois pour s’attacher les services de Bradley Locko. Celle-ci s'élèverait à 3,5 millions d'euros. À suivre...

Lorient : Le Bris n'a plus la cote chez les Merlus

Ouest-France a proposé un sondage pour savoir si Régis Le Bris était toujours l'homme de la situation au FC Lorient. Les résultats sont probants puisqu'une large majorité (77 %) est favorable au départ du technicien breton.

AS Monaco : Nottingham pousse pour Gelson Martins

Acheté 30 millions d'euros en 2019 à l'Atlético de Madrid, Gelson Martins, sous contrat jusqu'en 2024, n'a pas disputé la moindre minute avec l'AS Monaco cette saison. L'international portugais (21 sélections) serait, selon L'Équipe, dans le viseur de Nottingham Forest et de son nouvel entraîneur portugais, Nuno Espírito Santo, qui espère pouvoir finaliser le dossier.

