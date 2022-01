Brest - OGC Nice : Galtier dément son coup de bluff sur les cas de Covid-19

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Il a tenu à remettre les pendules à l’heure. Face au Stade Brestois, l’OGC Nice s’est largement imposé (0-3) malgré une infériorité numérique pendant plus de 70 minutes. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur une information publiée dans l’Équipe. Le quotidien informait que le technicien des Aiglons avait monté un coup de bluff concernant son groupe de joueurs sélectionnés afin de camoufler les nombreux cas de Covid-19.

L’entraîneur champion de France en titre a tenu à rétablir sa vérité. "Ce qui est très difficile, c’est qu’en cours de semaine vous avez des positifs qui deviennent négatifs, et vice versa, donc jusqu’au dernier moment vous espérez toujours récupérer des joueurs. Daniliuc a joué latéral gauche. On en a deux, dont un qui a été testé positif, puis négatif, et enfin positif hier, dans l’après-midi. Amavi, qui est arrivé de Marseille en étant négatif, s'est retrouvé positif. On doit se plier aux règles, et croiser les doigts, en mettant le plus de restrictions possibles, au club, dans un vestiaire, au quotidien", a-t-il détaillé.