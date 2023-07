Un cador contrarie le PSG et l'OM pour Wahi, un nouveau départ à Rennes, Valbuena futur adversaire de l'ASSE ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Montpellier, PSG, OM, RC Strasbourg : l'Inter Milan débarque pour Wahi

Alors qu'Elye Wahi serait courtisé en France par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou encore le RC Strasbourg, l'attaquant de Montpellier, qui bénéficie d'un bon de sortie cet été, serait également dans le viseur de l'Inter Milan, si l'on en croit les informations de La Gazzetta dello Sport.

LOSC : Lille touche au but pour sa quatrième recrue

D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, le Stade de Reims, serait hors course pour la signature de l’ailier gauche de LASK, Keito Nakamura, au contraire du LOSC, qui serait très chaud sur ce dossier. L’Eintracht Francfort serait le seul concurrent des Dogues. Après Tiago Santos, Hákon Haraldsson et Nabil Bentaleb, dont l'arrivée ne devrait plus tarder à devenir officielle, Keito Nakamura pourrait donc devenir la quatrième recrue estivale du LOSC.

Girondins : l'appel du pied de Valbuena

Libre comme l'air cet été, Mathieu Valbuena a été interrogé par l'After Foot sur RMC Sport sur un possible retour chez les Girondins de Bordeaux, son club formateur. "Bordeaux, c’est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi", a répondu le milieu offensif français de 38 ans.

Stade Rennais : Rennes envoie un jeune en prêt (officiel)

Prolongé récemment par le Stade Rennais jusqu'en juin 2026, le jeune attaquant gabonais, Alan Do Marcolino, a été prêté une saison sans option d'achat à Quevilly-Rouen Métropole par le club Rouge et Noir.

AS Monaco : Newcastle passe à l'attaque pour Disasi

En instance de départ cet été, le défenseur central de l'AS Monaco, Axel Disasi, aurait reçu une offre contractuelle de Newcastle, qui doit encore trouver un accord avec l'ASM sur les bases d'un transfert, d'après Foot Mercato. Le club du Rocher réclamerait 40 millions d'euros pour céder l'international français cet été.

RC Strasbourg : le RCSA s'impose pour les débuts de Vieira

Pour son premier match de préparation, le RC Strasbourg, qui a fait largement tourner en seconde période, s'est imposé ce lundi face à Hoffenheim (2-1) grâce à des buts de Lebo Mothiba et Tom Saettel. Patrick Vieira, nommé nouvel entraîneur du RCSA cet été, commence donc son aventure strasbourgeoise par une victoire.

FC Metz : deux défenseurs centraux ciblés

En quête de renfort en défense central cet été , le FC Metz, promu en Ligue 1 la saison prochaine, s'intéresserait à Bruno Wilson (Vizela) et Hannes Delcroix (Anderlecht), d'après les informations du journal L'Équipe.

