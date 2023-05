Cabella évoque son avenir, ça chauffe avec Rami à Troyes, Pelissier peste après l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

LOSC : Cabella n'est pas pressé de régler son avenir En fin de contrat en juin mais disposé d'une année supplémentaire dans son contrat avec le LOSC, Rémy Cabella a botté en touche au moment d'évoquer la suite avec les Dogues. « On en discute avec le président, je suis très bien ici, ça se passe super bien, je suis content et j’espère que ça se fera bientôt. On va essayer de voir ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais pour le moment, ça va, j’espère qu’ils sont contents ! Je me donne à fond et je ne pense pas à ça, je préfère d’abord à finir ma saison, pour ne pas me prendre la tête parce qu’il y a quelque chose à faire. Moi, je joue pour gagner, pour mon club. En ce moment, je ne regarde pas mon contrat, ce que je regarde, c’est le classement et je m’entraîne à fond », a fait savoir l'ancien Montpelliérain à la Voix du Nord. ESTAC : Adil Rami proche de se battre avec les Ultras A l'issue de la nouvelle défaite de l'ESTAC sur son terrain face à Nice dimanche (0-1), Adil Rami a manqué d'en venir aux mains avec certains Ultras du club aubois qui l'insultait lui et sa petite-amie. Comme le rapporte L'Equipe et L'Est-Eclair, le Champion du Monde 2018 était prêt à se battre contre deux supporters qui avaient escaladé les grilles pour se présenté nez à nef avec lui. La sécurité du club aubois a été contrainte d'intervenir. D'après L'Equipe, la direction du club de Troyes a prévu plusieurs réunions dès ce lundi avec Adil Rami et les représentants des groupes de supporters pour revenir sur cet accrochage. ? Adil Rami et des supporters de l’Estac se sont affrontés



À cause des insultes des troyens, Rami a rétorqué aux supporters qu'il était prêt à en découdre avec eux, un par un.



Source L'équipe #Estac #Troyes #Ligue1UberEats pic.twitter.com/gig2jbo5rz — Estac_Actu (@ActuuFoot10) April 30, 2023

Les Lorientais ont vu rouge sur le but de Mbappé Credit Photo - Icon Sport

FC Lorient : les Merlus passent l'éponge sur le but gag de Mbappé

Si le FC Lorient a réalisé un coup d'envergure en s'imposant 3-1 au Parc des Princes face au PSG, les Merlus ont aussi pris un but gag de Kylian Mbappé. But sur lequel Yvon Mvogo, le portier breton, a été surpris. Dans l'après-match, le Suisse s'est expliqué : « C’est une incompréhension totale. J’ai cru que l’arbitre avait sifflé, car je le vois avec le sifflet en bouche et il avait levé la main. Je pensais qu’il avait sifflé une simulation de Mbappé. Je vais le relever et je pose le ballon au sol en pensant pouvoir jouer long. D’où mon incompréhension… J’ai tout de suite couru vers l’arbitre, qui me dit qu’il n’a jamais sifflé et que le but est valable ».

Pour autant, hors de question de polémiquer pour l'entraîneur Régis Le Bris : « Dans le brouhaha du stade on a envie de le croire, il n’y a pas de raison… Ce sont des choses qui peuvent arriver ».

AJ Auxerre : Pelissier peste après l'OM

Après avoir longtemps mené au score au Vélodrome, l'AJ Auxerre s'est fait retourner en deux minutes par l'OM. En conférence de presse, Christophe Pélissier oscillait entre fierté et déception. "Il y a de la déception mais aussi de la fierté. Je suis déçu pour eux. Il faut garder cet état d'esprit pour les cinq derniers matchs. Ce qui me fait râler, c'est qu'on manque le 2-0 à deux reprises. Je trouve qu'on a mal exploité les situations. Mais on ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir tout donné. Ça n'aurait pas été immérité de repartir avec des points. (…) Un résultat encourageant avant les deux chocs contre les autres leaders ?Avant de parler de Paris et Lens, on a deux matchs importants. On était prêts, on a montré nos qualités en tant que groupe." Par ailleurs, l'entraîneur de l'AJA a pesté contre le deuxième but marsellais, inscrit par Alexis Sanchez. "Je dirais qu'ils sont miraculés sur le second but. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi."

AS Monaco : Clément ne se voit pas en danger

Humilié au Stade Louis II par Montpellier (0-4) dimanche après-midi, Philippe Clément ne craint pas pour son avenir sur le banc de l'AS Monaco. C'est en tout cas ce qu'il a assuré à l'issue de la rencontre :

« Je n'ai jamais peur des choses. Je travaille toujours pour avoir le maximum de mes joueurs. Nous (Clement et le président) avons parlé des choses pour le futur du club, pour les prochaines saisons, les prochaines années ».

Quatrième de Ligue 1, l'ASM est désormais distancé dans la course à la C1 (5 pts de retard sur Lens, 3ème avec un match en moins) et voit le LOSC se rapprocher dangereusement (2 points).

Stade de Reims : l'improbable pétage de câble de Will Still

Will Still a reconnu être passé proche du pétage de plomb après le but concédé par son Stade de Reims dès la 4ème minute à Clermont. But qui a coûté une nouvelle défaite (0-1) à son équipe :

«Ce n’est pas du dépit, c’est de l’énervement. On m’a dit il y a quelques semaines que je devais essayer de me canaliser, de peser mes mots, de trouver un moyen de me canaliser. C’est ce que j’essaye de faire, mais je vous jure qu’au fond de moi, ça me rend complètement fou. J’ai envie de péter toutes les portes qu’il y a en face de moi. Je ne vais pas le faire, je vais rester calme. Le tempérament du roux et de l’Anglais qui ressort, j’essaye de le canaliser au mieux. À partir du moment où tu prépares pendant toute une semaine un match auquel tu t’attends, mais que tu te tires une balle dans le pied après quatre secondes et demie. J’essaye de faire passer le message aux joueurs, de les remobiliser ».

Montpellier sauvé, Nicollin se paie les mauvaises langues !

En pleine remontada après une première partie de saison compliquée, le MHSC a assuré son maintien en s'imposant 4-0 sur la pelouse de l'AS Monaco. Sur le site du club pailladin, Laurent Nicollin ne boudait pas son plaisir d'avoir fait taire les mauvaises langues :

« J’espère qu’on va bien finir la saison, le plus haut possible, on a un challenge avec les joueurs et le staff, on verra jusqu’où on peut aller. On doit bien préparer la saison prochaine. Cette saison a été chaotique, notamment pour les gens qui nous aiment et nous suivent. Elle se termine bien même si beaucoup, à un moment, prédisaient la descente. Tant pis pour eux. Beaucoup de gens pensent connaitre le football mais en fait, ne connaissent rien. Une saison, c’est très long ».

Le Melting-clubs du 1er mai Ce lundi 1er mai, on a fait le tour des stades pour vous offrir un Melting-Clubs assez chargé avec du LOSC, du Troyes, du Lorient, du Montpellier, de l'AJA, du Stade de Reims ou encore du Monaco. Au jeu des petites phrases et des craquages, on a été servi.

