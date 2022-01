CAN 2022 : une tragédie aurait provoqué plusieurs morts en marge de la qualification du Cameroun

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Certains médias rapportent que des incidents tragiques se sont produits avant le coup d'envoi du match entre le Cameroun et les Comores, ce soir. Selon LSI Africa, à l'entrée du stade d'Olembe de Yaoundé, des bousculades ont eu lieu et un premier bilan, non officiel, ferait état d'au moins 7 morts.

Les Lions Indomptables ont obtenu leur billet pour les quarts de finale (2-1) grâce à des buts de Toko Ekambi et Aboubakar. C'est l'ancien nantais Chaker Alhadhur, latéral gauche, qui a gardé les cages des Coelacanthes et il a réalisé plusieurs parades, du haut de son 1,72 mètres.

🔴[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont décédées et d’autres blessées lors d’une bousculade survenue à l'entrée du stade d'Olembe. Les blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait état d’au moins 7 morts. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 24, 2022

6e but pour Vincent Aboubakar dans cette #CAN2021. 🇨🇲🦁 pic.twitter.com/zJx9xjUZfG — Actu Foot (@ActuFoot_) January 24, 2022