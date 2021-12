Cellule de crise aux Girondins, Honorat rassure l’ASSE, Fulgini lance le Mercato en L1

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Stéphan se méfie des Girondins

La réception du Stade de Reims a-t-elle servi de leçon ? Sur un nuage à domicile après les larges succès contre l'ASSE (5-1) et le FC Lorient (4-0), le RC Strasbourg avait été mis en garde par Julien Stéphan mais il n’avait pris qu’un point (1-1). « Il faut se méfier d’une bête blessée, a rappelé hier Julien Stéphan à propos de Bordeaux. J’ai vu beaucoup de leurs matches et de belles choses par séquences. Ils auront le couteau entre les dents après les déclarations de leur président. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, la L1 est très exigeante. Chaque match est difficile et disputé. »

Bordeaux lave son linge sale en famille

Les Girondins, justement, seront bel et bien remontés face au RCSA. Pour tenter de chasser les doutes, L’Équipe fait savoir dans son édition du jour que le staff bordelais et les joueurs se sont réfugiés dans le travail depuis 48 heures. Ils ont aussi beaucoup échangé. « Nos cadres ont pris la parole, on s’est dit les choses, confirme Yacine Adli. Des choses qui doivent rester dans le vestiaire. On sait ce qu’on doit faire pour aller de l’avant. »

Fulgini ciblé par Fulham

Selon les informations du Sun, Angel Fulgini est ciblé par le leader de Championship, Fulham. Bien partis pour revenir en Premier League l'année prochaine, les Cottagers seraient prêts à débourser pas moins de 18 millions de livres sterling (soit 21,3 M€) afin de s'attacher les services du milieu à tout faire d’Angers ! Des représentants du SCO se seraient même déplacés en Angleterre pour des discussions autour d'un transfert, qui pourrait être le deuxième plus gros de l'histoire du club derrière Jeff-Reine Adelaïde à l’OL.

Honorat encense l’ASSE

Franck Honorat, adversaire de l’ASSE à Brest (19h), a toujours un œil très attentif sur la situation de son ancienne équipe. Mieux, le milieu du SB29 semble persuadé que les Verts ont s’épargner une relégation en L2 en fin de saison eu égard à la qualité de leur effectif. « Les Verts sont actuellement lanterne rouge mais leur situation est loin d’être désespérée, a-t-il déclaré sur le site Poteaux Carrés. Les écarts sont infimes et Sainté a de nombreux atouts pour s’en sortir. Wahbi notamment fait énormément de bien aux Verts. Boudebouz revient super en forme. Les Verts peuvent très vite remonter. Le classement actuel n’est qu’un instantané, il y a encore quatre matches de championnat avant la trêve. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d’ici Noël. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

BON BAISERS DE RUSSIE ! 🇷🇺

Vers un propriétaire russe à la tête de l'ASSE ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/MEkqk00fkh — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 30, 2021