Coronavirus : Nathalie Boy de la Tour confiante pour la reprise des compétitions

Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, était l’invitée de l’émission L’Expresso sur beIN Sports. Selon elle, la réunion de l’UEFA de mardi sera décisive pour la suite de la saison en cours. « Le championnat est suspendu et on ne sait pas s’il pourra reprendre, ni quand, a-t-elle confié. On est très optimiste sur le fait que l’on a des possibilités de faire jouer plus longtemps que prévu, et faire en sorte qu’il arrive à sa fin. Cette perte d’exploitation n’existera donc pas. Au niveau de la DNCG, des mesures ont été annoncées, de dire que les budgets présentés par les clubs seront décalés dans le temps. Cette histoire nous rappelle l’importance d’avoir des fonds propres, afin de nous permettre d’être confortable en matière de trésorerie en cas d’événements inattendus. La DNCG demande aux clubs de renforcer leurs fonds propres depuis de nombreuses années. »

Tout devrait dépendre de l’Euro 2020

Et à elle de préciser : « L’UEFA réunira l’ensemble des responsables des fédérations mardi. Des annonces seront faites. On entend un possible décalage ou report de l’Euro 2020. Forcément, cela nous laisserait de la souplesse dans l’organisation de nos championnats. Cela nous permettrait de jouer jusque fin juin. Au-delà, c’est plus compliqué. Les barrages ? Il est peut-être trop tôt pour donner des réponses précises. Nous attendrons la réunion UEFA de mardi, puis un nouveau conseil d’administration, où nous échangerons. La commission des compétitions travaille déjà d’ores et déjà sur différentes possibilités. » Un optimisme qui contraste avec les nouvelles en provenance d’Angleterre ce samedi matin où un gel des compétitions jusqu’en septembre est évoqué.