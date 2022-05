Costil et Niang lâchent Bordeaux avant la L2, Dolberg (Nice) rejoint une prestigieuse écurie, Ekitike (Reims) dans l'attente

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Girondins : Niang puni, Costil a lâché... Bordeaux a déjà commencé à exploser !

Si les Girondins de Bordeaux pourraient officiellement être relégué en Ligue 2 dès ce soir en cas de défaite (ou même de match nul!) contre Lorient, David Guion ne dispose pas de son meilleur groupe pour ce match. Absent remarqué de la liste : M'Baye Niang a été écarté pour raisons disciplinaire. L'AFP nous apprend que le Sénégalais a participé à un match de futsal lundi avec trois partenaires sur son jour de repos. Une attitude qui a fait tousser au lendemain de la défaite d'Angers (1-4).

Autre absent de marque : Benoît Costil. L'emblématique gardien des Girondins, qui arrive en fin de contrat en juin, souffrirait d'une tendinite selon Sud-Ouest, mais il se murmure en interne qu'il s'agit surtout d'une blessure diplômatique. L'ex international aurait pu jouer ce match mais, du fait des dernières péripéties de la saison, la « tête n'y est plus » selon le journaliste Clément Carpentier, bien renseigné sur les arcanes des Girondins.

⚽️Pour ce qui est des « blessures » de Benoit Costil (tendinite ?) et Junior Onana (ischio ?), des membres du staff affirment que les deux joueurs pourraient jouer mais que les têtes n’y sont plus. Pour le premier, ça peut sûrement se comprendre. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) May 13, 2022

AS Monaco : Cesc Fabregas annonce son départ

Comme on pouvait s'en douter vu sa saison quasiment blanche sur le Rocher (5 apparitions), Cesc Fabregas (35 ans) ne prolongera pas son bail à l'AS Monaco. Libre en juin prochain, l'ancien Barcelonais a vidé son sac dans So Foot : « C'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi », a lâché la légende espagnole (110 sélections), arrivé en France en 2019. « C'était la pire année de ma vie. Je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs. Cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Je veux continuer à jouer (…) Je suis ouvert à tout, je veux juste prendre du plaisir. L'endroit n'a pas vraiment d'importance. »

… Lasne (Stade Brestois) fait de même et rêve de l'étranger

En fin de contrat au 30 juin, Paul Lasne (33 ans) ne prolongera pas au Stade Brestois... Mais n'arrêtera pas sa carrière pour autant. Dans les colonnes du Télégramme, l'ancien Montpelliérain a évoqué son avenir :

« Avec Brest, aucune discussion n'a été entamée. On n'est jamais sûr de l'avenir mais la tendance est plutôt à une séparation. Je pense qu'on va en rester là, je pense avoir fait mon temps ici et je suis content de conclure cette saison avec un beau maintien. La suite ? Je n'irai pas n'importe où et à n'importe quel prix, je ne forcerai pas les choses. Je suis dans une situation où je ne peux pas avoir le luxe de choisir entre 1000 destinations. Mais dans ma carrière, ce qui me manque un peu, c'est de ne pas avoir connu l'étranger, un autre football, une autre vie, une autre culture, un autre parfum ».

OGC Nice : Dolberg rejoint l'écurie Raiola...

En fin de cycle à l'OGC Nice, Kasper Dolberg devrait quitter les Aiglons cet été, trois ans après son arrivée. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'ancien goleador de l'Ajax Amsterdam a changé de représentant. Selon Foot Mercato, Dolberg a quitté la structure néerlandaise SEG pour l'agence fondée par le regretté Mino Raiola. Agence désormais pilotée par l'avocate Rafaela Pimenta et l'ancien bras droit de Raiola, Jose Fortes Rodriguez.

… La vente de Mavididi (MHSC) compliquée par le décès du super agent

De Mino Raiola, il est aussi question à Montpellier puisque l'agence de l'ancien pizzaiolo, qui avait fait main basse sur Stephy Mavididi, doit trouver une solution pour renvoyer l'Anglais en Premier League. Et le dossier ne s'annonce pas simple pour le journaliste héraultais Bertrand Queneutte, qui affirme que le décès du célèbre agent complique le dossier : « C’est factuel mais le décès de Mino Raiola est terrible. Si on se projette uniquement sur le MHSC, ce n’est plus la même chose si c’était lui qui allait appeler des clubs pour vendre Mavididi ou l’un de ses bras droits ». Les réseaux sont peut-être les mêmes mais la seule image de Raiola permettait de faire monter les prix.

Stade de Reims : l'avenir d'Ekitike dans le flou

S'il semble écrit qu'Hugo Ekitike (Stade de Reims, 19 ans) sera l'un des grands animateurs du Mercato d'été en Champagne, sa destination demeure encore floue. Alors qu'il privilégie le Borussia Dortmund, l'ancien buteur de Vejle n'est pas la priorité du club de la Ruhr, dont le premier choix se nomme Sébastien Haller (Ajax Amsterdam). Dès lors la porte est ouverte à ses autres courtisans étrangers (Newcastle, le Bayern Munich). Selon Foot Mercato, la balle est aujourd'hui au centre puisqu'aucun accord n'a été trouvé entre Reims et les différents prétendants pour Ekitike, lequel fera son retour à la compétition ce samedi contre l'ASSE.

RC Strasbourg : le nouveau maillot dévoilé !

Vendredi après-midi, le RCSA a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-23. Dessinée par Adidas et assez classique, cette tunique sera portée ce samedi soir contre Clermont-Foot.

? Nouveau maillot domicile 2022-2023

? @adidasfootball pic.twitter.com/2OMXu1MCNE — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 13, 2022



? Nouveau maillot domicile 2022-2023



? @adidasfootball pic.twitter.com/2OMXu1MCNE — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 13, 2022

SCO Angers : Baticle met la pression autour de son avenir

Même s'il est sous contrat jusqu'en juin 2025 et que le SCO Angers est sauvé, Gérald Baticle ne restera pas forcément dans le Maine-et-Loire la saison prochaine si rien ne change. En conférence de presse, l'ancien adjoint de Bruno Genesio à l'OL a vidé son sac :

« J’ai prévu une réunion avec ma direction en début de semaine prochaine. J’ai sollicité un entretien auprès de mon président pour évoquer des dysfonctionnements. J’ai cherché à colmater, à régler les problèmes dans le cœur de l’action. C’est très dur quand il y a de mauvaises énergies autour. Ce serait dommage de ne pas régler ces dysfonctionnements durant l’intersaison. J’ai vu des clubs se mettre en danger comme ça. Par souci de protection pour mon groupe, pour mon club, je n’ai jamais pointé ces problèmes publiquement. Je suis très pointilleux. Je n’arriverai pas en réunion les mains dans les poches mais avec des solutions. J’y mettrai une grande énergie. Mon envie de rester ici, c’est pour performer ».

ESTAC : le patron du City Group est décédé

Propriétaire de Manchester City mais également du club de l'ESTAC, le président des Emirats arabes unis (EAU) cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane (73 ans) est décédé vendredi. Il sera remplacé à la tête du fond d'investissements par son demi-frère, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed. « MBZ » dirigeait plus ou moins les Emirats depuis 2014 et le premier AVC du président Emirati.

Le Melting-clubs du 14 mai Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

