Nice contrarie l'OM au mercato, Riolo termine Dupraz, un Lillois vers le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'OGC Nice déboule sur la piste Raphaël Guerreiro Selon le journaliste de Revelo Matteo Moretto, l'OGC Nice serait sur les rangs pour le latéral gauche Raphaël Guerreiro (29 ans) en fin de contrat au 30 juin et qui ne prolongera pas au Borussia Dortmund. Un nom qui a brièvement circulé au PSG et qui est évoqué depuis peu à l'OM, à l'Atlético Madrid ou encore au Bayern Munich. Les clubs de Ligue 1 ne partent pas favoris alors que l'ancien Lorientais est plutôt tenté par la piste bavaroise selon Bild. LOSC : Costil sur le départ, 3 clubs dont le Stade Rennais sur les rangs ! S'il est encore sous contrat pour un an au LOSC où il est arrivé cet hiver pour être la doublure de Lucas Chevalier, Benoît Costil (36 ans) songerait déjà à un départ. Bien que satisfait de sa situation dans le Nord, l'ancien gardien numéro 1 de Rennes ou encore Bordeaux souhaiterait une nouvelle fois revenir en Bretagne pour un dernier contrat. En quête d'un nouveau numéro 1, l'EA Guingamp en fait une piste sérieuse tout comme le club de Concarneau, promu en Ligue 2 pour la première fois de son histoire. Rennes envisage également son retour mais en tant que numéro 2 derrière Steve Mandanda. Montpellier prêt à relancer un flop de l'OL ? Flop absolu de l'OL, en échec sur son prêt à Majorque (D1 espagnole), Tino Kadewere (27 ans) va devoir se chercher une nouvelle porte de sortie cet été... Et cela tombe plutôt bien puisque si l'on en croit France Bleu Hérault, le MHSC est tenté par le profil du buteur zimbabwéen. D'après le journaliste Bertrand Queneutte, il s'agit d'une vraie piste pour l'ancien Havrais, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OL.« Il a envie de se relancer et son entourage est tenté, pour ne pas dire très tenté par Montpellier. Beau projet, il y a un accord à trouver mais financièrement, ce n’est pas inatteignable », assure le journaliste pailladin dans des propos rapportés par Allezpaillade.

Et aussi ...

Jonas Martin (LOSC) n'ira pas au SC Bastia

Sur le départ du LOSC cet été, Jonas Martin (33 ans) ne rebondira pas en Corse. Si la piste est évoquée du côté de Bastia, l'insider Mohamed Toubache-Ter a mis un stop à celle-ci, assurant que l'ancien Rennais, en manque de temps de jeu dans le Nord, était une piste « inaccessible financièrement » pour le Sporting et que des clubs de Ligue 1 étaient déjà prêts à le relancer.

Bastia peut oublier Jonas Martin. Inaccessible financièrement pr Bastia & le milieu de terrain lillois a de la Ligue 1 sur lui.



Sorry @LucianiBible & bon cinéma pr ce soir. #SCB #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 2, 2023

Guingamp regarde en Ligue 1 pour sa défense centrale

Si le nom de Steven Fortes (RC Lens, 31 ans) est évoqué du côté de Guingamp pour qu'il se relance, l'ancien joueur du Toulouse FC ne devrait pas débarquer sur les Côtes d'Armor selon Mohamed Toubache-Ter qui explique que Pedro Mendes (Montpellier, 32 ans) est une piste plus sérieuse en interne.

Fortes n’est pas ds les petits papiers de Guingamp, à ce jour.



Pedro Mendes, profil qui intéresse en interne.

Le gardien Matthieu Rongier est ds le viseur de Guingamp mais n’est pas le seul… pour le poste de doublure. #EAG #ASC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 2, 2023

RC Strasbourg : Suzuki dans le flou, Le Marchand et Sissoko sur le départ

Prêté par le club japonais du Shimizu S-Pulse avec une option d'achat de 450 000€, Yuito Suzuki (21 ans) n'est pas certain de rester au RC Strasbourg et ce même s'il a été plutôt intéressant dans son rôle de joker en Alsace. Selon Alsasports, le possible changement d'actionnaire et l'arrivée probable de Todd Boehly (Chelsea) risquent de changer les plans du RCSA pour l'avenir. Pas sûr que Suzuki en fasse partie. Son cas est en suspend. Autres départs possibles : ceux du défenseur central Maxime Le Marchand et du milieu Ibrahima Sissoko, qui, selon Foot Mercato, sont très courtisés. Le premier par l'En Avant Guingamp (Ligue 2), le second par des clubs en Ligue 1, en Premier League et en Bundesliga.

FC Lorient : Abergel prolonge

Le milieu de terrain du FC Lorient Laurent Abergel a prolongé son contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2026.

Dejaegere (Toulouse FC) s'éloigne des Girondins de Bordeaux

Cité du côté des Girondins de Bordeaux qui lui auraient fait une très belle offre financière avant de se rétracter, Brecht Dejaegere (32 ans) va bel et bien quitter Toulouse mais pour retourner dans son pays. Le milieu de terrain belge, en fin de contrat en juin, serait tout proche de dire oui à Anderlecht selon l'excellent site LesViolets.com. Une information d'ailleurs confirmée par la Dépêche du Midi.

Dijon FCO : Dupraz se fait rappeler à l'ordre

Après les incidents survenus en fin de match, vendredi au Havre (0-1), Dijon, officiellement relégué en National, a annoncé dans la nuit avoir déposé une réserve technique. « On n'a pas de joueur à l'hôpital (comme Rodez à Bordeaux) mais on a des joueurs choqués », a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse d’après match. « On ne nous a pas respectés de la première à la dernière minute, qu'on soit sur le terrain ou pas ça ne change rien », a-t-il conclu, en référence au refus de son équipe de ressortir des vestiaires, une fois le terrain évacué dans le temps additionnel. Ces remarques ont valu à l’ancien coach de l’ASSE quelques retours acerbes sur Twitter. « Le comportement de Dupraz avant et après match aura été très petit, très, très petit, a tonné Walid Acherchour avant de retirer son post. Prends-la la descente, accepte la défaite en grand signeur pour une fois. T’as été inférieur et ne va pas faire l’épicier pour neuf secondes de match ou un club a eu un trop plein d’euphorie. » Daniel Riolo a donné le coup de grâce à Dupraz : « Et donc Dupraz n’a pas maintenu Dijon ? Ah bon ? Bizarre… »

Et donc Dupraz n’a pas maintenu Dijon ? Ah bon ? Bizarre… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Le Melting-clubs du 3 juin Alors que se profile la 38ème journée de Ligue 1 ce samedi soir, de nombreuses rumeurs de Mercato circulent encore ces dernières heures. Crochet du côté de Lille, Guingamp, Montpellier, Lyon, Lens, Bastia, Bordeaux ou encore Toulouse...

Alexandre Corboz

Rédacteur