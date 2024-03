Coupe de France : voici le tirage au sort des demi-finales !

Il y avait, avant ce soir, les équipes suivantes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France : l'Olympique Lyonnais, Valenciennes FC, le Stade Rennais et le futur vainqueur du match PSG-Nice, reporté au 13 mars.

Ce soir, dans l'émission de France 3, Tout le sport, le tirage au sort a donné les demi-finales suivantes :

Olympique Lyonnais-Valenciennes

PSG ou Nice-Stade Rennais

Les demi-finales se joueront le mercredi 3 avril prochain. La finale se tiendra le samedi 25 mai dans un lieu qui reste à fixer.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

C'était ce soir, dans l'émission Tout le sport sur France 3, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Et si il reste encore un quart de finale à disputer, entre le PSG et l'OGC Nice, on connaît désormais la suite des rencontres.