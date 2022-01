Coupe de France : Nantes, Brest et Toulouse en 8e de finale, Bordeaux éliminé

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Face à un Bordeaux décimé par les cas de Covid (21!) et qui alignait une équipe fortement rajeunie, le Stade Brestois a profité de son ascendant pour se hisser en 8e de finale de la Coupe de France. Les hommes de Michel Der Zakarian - qui se sont imposés 3-0 grâce à deux penaltys de Steve Mounié et Romain Faivre ainsi qu'un but dans le money-time de Le Douaron – continuent leur chemin mais les jeunes pousses girondines n'ont pas à rougir.

Avec sérieux et profitant de l'avantage du terrain face aux amateurs de l'AS Vitré (National 2), le FC Nantes est également au rendez-vous du tour suivant. Les Canaris n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'imposer 2-0 grâce à Ludovic Blas et Willem Geubbels.

Deuxième de Ligue 2, Toulouse n'est pas tombé dans le traquenard de l'AS Cannes (N3). Le Téfécé s'est imposé 1-0 grâce à Rafael Ratão en début de deuxième période mais a souffert pour tenir la marque. Enfin, dans le seul match opposant deux clubs amateurs ce dimanche à 13h45, Versailles a plié le suspense en moins d'une mi-temps face à la Roche-sur-Yon (4-0).

Les scores définitifs :

Brest 3-0 Bordeaux

Nantes 2-0 AS Vitré (N2)

Cannes (N3) 0-1 Toulouse (L2)

Versailles (N2) 4-0 La Roche-sur-Yon (N3)