Coupe de France : on connait 7 des 8 qualifiés pour les 1/4 de finale

Il n'y a pas eu de surprise dans le choc des 8es de finale de Coupe de France ce soir entre le PSG et Brest. Les Parisiens l'ont emporté (3-1) avec des buts de Mbappé, Danilo et Ramos, malgré une entame laborieuse. Quelques heures plus tôt, l'OL avait écarté le LOSC (2-1) grâce à Orban et Cherki.

Nice a cartonné, VA s'est fait peur

l'OGC Nice, qui s'est imposé à Montpellier (4-1), sera au rendez-vous. Youssouf, Louchet, Cho et Claude-Maurice ont signé les buts azuréens. Qualification également de Strasbourg, tombeur du Havre (3-1), et de Valenciennes, qui en a bavé pour sortir Saint-Priest (2-1). Les Nordistes seront le seul club de L2 présent en 1/4 de finale. Où l'on retrouvera Le Puy (N2), qui a sorti Laval (2-1). Mardi, Rennes avait sorti Sochaux (6-1). Et jeudi, Monaco se déplacera à Rouen.

