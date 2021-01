Coupe de France : tirage, nouvelle formule... Tout savoir sur l'édition 2021

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un temps menacée par l'arrêt des compétitions amateurs à cause du Covid-19, la Coupe de France 2020-21 aura bien lieu... Mais dans une nouvelle formule. Comme décidé par le Comité Exécutif de la FFF le 17 décembre dernier, la compétition se déroulera sur deux tableaux : d'un côté avec les clubs professionnels et de l'autre avec les amateurs. Les deux tableaux se réuniront à compter des 16e de finale à une date restant à déterminer.

Face à une situation sanitaire qui perturbe les déroulements de la Coupe de France Masculine et la Coupe de France Féminine, le Comité exécutif de la @FFF présidé par Noël Le Graët a adopté de nouveaux formats pour ces 2 compétitions ? pic.twitter.com/DMMUiwuI5B — Coupe de France (@coupedefrance) December 17, 2020

La voie des clubs professionnels

Il y aura 15 qualifiés à l'issue de deux tours de compétition. Dans un premier temps, les 20 clubs de Ligue 2 s'affrontent entre eux le 20 janvier 2021. Les dix qualifiés de deuxième division accèderont aux 32e de finale avec les 20 clubs de Ligue 1 (date encore à déterminer). A l'issue de ces deux tours, il y aura 15 qualifiés.

La voie des clubs amateurs

Suspendue à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la reprise des compétitions, la voie des clubs amateurs concerne encore plus de 250 équipes entre les 5e tours restants à jouer, le 6e tour régional. Un 7e tour entre 124 clubs est prévu ainsi qu'un 8e tour entre 62 clubs et enfin des 32e de finale composé de 31 clubs métropolitains et 3 représentants ultramarins (Martinique, Guyane, Mayotte). Au final, 17 clubs amateurs sont attendus au rendez-vous des 16e de finale.

Le tirage au sort

Ce jeudi, à 19 heures sur Eurosport, la FFF ne tirera au sort que les matches de la voie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, soit le 8e tour du 20 janvier et les 32e finale regroupant les 10 clubs de L2 toujours en lice et les 20 clubs de L1.

Ce qu'il peut se passer dans les prochains jours :

Si le Gouvernement n'autorise pas la reprise des compétitions amateures, il est possible que la Coupe de France se déroule tout simplement sans eux. Avec un passage directement des 32e de finale aux 8e de finale. Dans la voie des amateurs, on connait déjà deux représentants des 32e de finale - FC Mtaspéré (R1 Mayotte) et US Sinnamary (R1 Guyane) – ces derniers pourraient s'affronter et/ou servir de variable d'ajustement. Initialement, le calendrier prévoyait les 8e de finale au 27 janvier mais il est probable que ce soit les 32e de finale entre L1 et L2 qui aient lieu à cette date. On imagine difficilement que, vu la charge du calendrier, le regroupement ne puisse se faire pour le 10 février 2021, date initialement prévue dans le calendrier général des compétitions pour les … Quart de finale.