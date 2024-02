Coups durs au LOSC, Bulka s'énerve aussi sur le sujet Mbappé, Roy parle de ses années OM

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

LOSC - Le Havre : cinq forfaits côté Lillois

Pas moins de cinq joueurs manquent à l'appel dans le groupe retenu par l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, pour la réception ce samedi (17h) du Havre. Il s'agit d'Ivan Cavaleiro, Andrej Ilic, Samuel Umtiti, blessés, Bafodé Diakité, en convalescence, et d'Ignacio Miramon, qui s'est fait opérer des dents de sagesse.

Le groupe du LOSC : Mannone, Jakubech, Chevalier - Alexsandro, Gudmundsson, Yoro, Santos, Fernandes, Ismaily, Touré - Bentaleb, Haraldsson, Gomes, Cabella, Yazici, André, Bouaddi - David, Ounas, Morais, Zhegrova.

RC Strasbourg : Sels justifie son départ surprise

Dans un entretien accordé au Parisien, Matz Sels, qui a rejoint Nottingham Forest lors du dernier jour du mercato hivernal, est revenu sur son départ surprise du RC Strasbourg. "Dans ma tête, je n’étais pas programmé pour partir en janvier. J’imaginais plutôt un éventuel départ à l’été 2024. Être transféré en milieu de saison, c’est particulier. Mais un club de Premier League, à mes yeux le meilleur championnat du monde, m’offrait trois ans et demi de contrat. Je voulais, surtout quitter Strasbourg dans le bon sens. On n’efface pas cinq ans et demi en un claquement de doigts. Pareille longévité est plutôt rare aujourd’hui. La charge émotionnelle était très forte. Tout s’est fait très rapidement et je n’ai pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. J’espère revenir, un jour, saluer tous les supporters du Racing. Ils m’ont beaucoup donné. J’ai passé de très beaux moments à Strasbourg. J’ai du mal à mettre des mots sur mes sentiments. Je ne retiens rien de négatif."

OGC Nice : au tour de Bulka de s'énerver sur le sujet Mbappé

Après le Toulousain Moussa Diarra, c'est au tour de Marcin Bulka de s'énerver à cause d'une question sur Kylian Mbappé. Interrogé hier sur le sujet, alors qu'il venait de perdre à Lyon dans des circonstances frustrantes, le gardien polonais du Gym a été cash : "Pourquoi ça doit nous toucher ? Madame, on joue à Nice donc ça ne nous concerne pas. Ce n’est pas notre problème. Ces questions, il faut arrêter un peu car ça ne sert à rien".

OL : Prud'homme condamne l'attaque du bus des supporters niçois

Le directeur général de l'OL, Laurent Prud'homme, a écrit sur les réseaux sociaux pour condamner l'attaque d'un bus de supporters niçois, hier, après le match entre les deux équipes : "Nous condamnons vivement toute violence et espérons que les auteurs de ces actes seront retrouvés et poursuivis. L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à l'OGC Nice et ses supporters". Un épisode qui n'est pas sans rappeler ce que les Lyonnais ont eux-mêmes subis à Marseille fin octobre...

SB29 : Roy a de bons souvenirs de l'OM

Passé par l'OM entre 1996 et 1999, l'entraîneur du SB29, Eric Roy, a déclaré au Télégramme qu'il était marqué à vie par son expérience phocéenne : "À Marseille, j’ai vécu des émotions incroyables avec une équipe très forte qui n’a pas été récompensée avec cette finale de Coupe de l’UEFA. Quand on est joueur, on ne ressort pas indemne d’une aventure avec l'OM".

Le Havre : Elsner flatte le LOSC

L'entraîneur du HAC, Luka Elsner, a dit en conférence de presse combien il appréhendait son déplacement dans le Nord : "Jouer Lille à l'extérieur, c'est l'un des matches les plus difficiles. Ils maîtrisent vraiment bien leur sujet. J'ai la sensation que cette année, dans leur stade, pratiquement aucune équipe n'a réussi à trouver la faille et les mettre en défaut. C'est un défi de très grande taille. En termes de structure et de coaching, Lille fait partie du top 3".

