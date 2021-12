Crise à Lorient avant le FC Nantes, Faivre se lâche à Brest, Strasbourg petit-bras après Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Pélissier sur la sellette à Lorient ?

Dans son édition du jour, L’Équipe consacre un long papier pour évoquer les prémices d’une crise au FC Lorient. Si Loïc Féry se veut rassurant, le quotidien sportif explique que la crise de résultats et la lassitude interne fragilisent Christophe Pelissier. « Le groupe est concentré sur le match de dimanche contre Nantes qui peut permettre de retrouver une spirale positive », glisse le président du FCL. En interne, on décrit toutefois récemment une relation moins fluide entre les deux hommes au point que le coach des Merlus pourrait difficilement résister à un nouveau revers face aux Canaris. Contrairement à l’an dernier, un potentiel successeur émerge : Régis Le Bris. Le directeur du centre de formation, formateur reconnu, passe actuellement son BEPF et ne cache pas ses ambitions à terme.

Gameiro joue le maintien à Strasbourg

Après la nouvelle large victoire du RC Strasbourg face aux Girondins de Bordeaux à la Meinau (5-2), Kévin Gameiro ne veut pas s’enflammer et répète à l’envi l’ambition première du club alsacien : le maintien en L1. « Je pense qu’on a beaucoup progressé depuis le début du championnat. Il y a encore des choses à améliorer et il ne faut pas s’enflammer, l’objectif c’est le maintien, a confié l’attaquant du Racing. Il faut obtenir le maintien le plus rapidement possible pour voir plus haut par la suite. On continue notre chemin, on ne s’enflamme pas. On prend plaisir à chaque match et on va prendre des points où il y en a. »

Faivre se lâche sur le Mercato

Débarqué au Stade Brestois à l'été 2020, Romain Faivre a failli quitter le navire lors du dernier mercato estival. Les courtisans se sont bousculés au portillon, notamment l'AC Milan ,avant que l’affaire capote. « Je l’ai géré tranquillement. Au début, c’est dur un peu. Mais à côté de ça, tu ne vas pas t’effondrer. Si tu t’effondres à Brest, tu fais quoi après ? Tu vas perdre du temps inutilement, a fait savoir le milieu offensif du SB29 dans Onze Mondial. Alors que si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir et peut-être d’autres clubs. Je pense bien répondre sur le terrain pour le moment. Je fais de bons matchs et j’ai des stats. Il faut voir les choses positivement. Derrière un mal, il y a toujours un bien. »