Dante a bien secoué Nice, un Govou à Rennes, un ex crack de Nantes relancé par Der Zakarian ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Montpellier : Falaye Sacko devrait rester, Batista Mendy apprécié Interrogé sur les mouvements à venir du côté du Montpellier HSC au mercato estival, Mohamed Toubache-Ter a annoncé deux bonnes nouvelles : Wahbi Khazri et Falaye Sacko devraient rester. « Il reste 2 ans de contrat à Wahbi Khazri, a rappelé l’insider sur Twitter. Falaye Sacko se sent très bien à Montpellier & compte y rester. Il a échangé avec le coach & ce dernier veut absolument le conserver. (Le joueur devrait rester). » Par ailleurs, l’intéressé fait savoir que Michel Der Zakarian apprécie beaucoup Batista Mendy. Problème : le SCO d’Angers se montre déjà gourmand pour l’ancien milieu défensif du FC Nantes. Enfin, le défenseur franco-espagnol Léandro Morante (Bourg Péronnas) plaît aussi au club héraultais. D’après Foot Mercato, le joueur de 26 ans été supervisé par Romain Pitau face au FC Martigues mais également par Bruno Carotti, directeur du football au MHSC, contre Le Puy. Montpellier apprécie beaucoup le milieu de terrain défensif d’Angers, Batista Mendy… cependant, il y a un hic: c’est onéreux. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 22, 2023

Mais aussi...

OGC Nice : Dante a bien parlé

Déstabilisé comme ses coéquipiers par la grève des ultras contre le Téféfé dimanche à l’Allianz Riviera (0-0), Dante n’a pas mâché ses mots à l’égard de la direction de l’OGC Nice. « La meilleure chose à faire, c’est d’anticiper au plus vite la saison prochaine. Il faut simplement ne pas refaire les mêmes erreurs », a affirmé le défenseur brésilien après la rencontre. Selon L’Équipe, cette sortie musclée a été plutôt bien accueillie en interne. Arrivé en octobre, le directeur sportif Florent Ghisolfi ne peut pas se sentir visé et a échangé sereinement après les propos de Dante. « Le timing est quand même regretté », précise le quotidien sportif.

LOSC : Zedadka toujours dans les plans lillois ?

Si La Voix du Nord laisse entendre que le LOSC entend déjà remplacer Akim Zedadka au mercato estival, le latéral droit prêté à l’AJ Auxerre garderait une certaine cote auprès du staff nordiste. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 27 ans est « suivi avec sérieux par le staff lillois » avec qui il « marque des points réguliers. »

AS Monaco : Volland de retour en Allemagne ?

Selon Braunschweiger Zeitung, Wolfsburg veut recruter un attaquant malgré le retour du blessé Lukas Nmecha. La cible prioritaire des Loups se nommerait Kevin Volland. Sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en 2024, l’ancien pensionnaire du Bayer Leverkusen boucle une saison mitigée à l’AS Monaco (6 buts, 3 passes décisives en 22 matches) et pourrait être convaincu par son ancien entraîneur sur le Rocher, Niko Kovac.

Stade Rennais : Traoré, un air de Govou ?

Capitaine à Ajaccio (5-0), Hamari Traoré a été double passeur décisif et sait faire le lien dans le vestiaire du Stade Rennais entre les différentes générations. Conscient de cet élément déterminant, Bruno Genesio pousse la comparaison avec un certain Sidney Govou. « C’est notre capitaine, un joueur qui a beaucoup d’expérience, et il arrive à faire le lien entre les plus jeunes générations. Il a ce contact avec les plus jeunes et aussi avec les anciens. Il me fait un peu penser à un joueur qui j’ai eu à Lyon qui s’appelle Sydney Govou, qui jouait aussi beaucoup ce rôle entre les jeunes et les moins jeunes, a-t-il analysé en conférence de presse. Hama est dans son rôle de capitaine. Non seulement ça mais il a été aussi lui très utile dans le sérieux qu’il a amené dans la façon d’aborder ce match. Lorsque votre capitaine et vos cadres montrent l’exemple, souvent les plus jeunes suivent et c’est ce qu’il s’est passé. Je suis satisfait. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur