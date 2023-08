On en sait plus sur l'affaire Ben Yedder, Rivère sort du silence pour Todibo, un départ à Rennes

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

AS Monaco : avant sa mise en examen, Ben Yedder était en garde à vue !

Accusé par deux femmes d'avoir abusé d'elles, l'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, a été mis en examen ce vendredi pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Avant sa mise en examen, l'international français a été placé en garde à vue mardi matin pour 48h, d'après RMC Sport.

AS Monaco : des recrues enthousiastes à l’ASM

Le défenseur Mohammed Salisu et le gardien Philipp Köhn ont été présentés par l'ASM. Morceaux choisis...

Mohammed Salisu : « Nous avons une très bonne et jeune équipe, avec de grandes qualités. Donc je pense que nous avons les ingrédients pour progresser, atteindre de meilleurs résultats que l’an dernier et remplir nos objectifs ensemble. C’est vrai que je n’ai pas joué depuis quelques mois, mais j’ai fait la préparation avec mon club précédent, Southampton, avec lequel j’ai participé à deux matchs. Actuellement je travaille dur au quotidien pour être prêt le plus vite possible et me tenir à disposition du coach et du groupe. Mon objectif est de me remettre en forme assez vite, mais surtout de le rester sur le long terme. »

Philipp Köhn : « Je peux dire que je suis prêt à donner mon maximum pendant les entraînements et les matchs de championnat et de Coupe. J’ai hâte de débuter dimanche face à Clermont et je suis persuadé que nous avons toutes les qualités pour réussir cette saison. Je ressens une bonne alchimie dans l’équipe. Je souhaite passer un cap supplémentaire dans ma carrière. J’ai réussi une très bonne saison l’an passé, et lorsque j’ai eu l’opportunité de rejoindre l’AS Monaco, je n’ai pas hésité. Je m’inspire de Manuel Neuer, qui possède un style moderne. L’équipe opère un pressing haut et je dois être tout le temps concentré afin d’anticiper les ballons dans le dos de la défense. La lecture du jeu est l’une de mes qualités principales. »

Mohammed Salisu et Philipp Köhn se sont exprimés devant la presse, à l'occasion de leur conférence de présentation ⤵️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 11, 2023

Mais aussi...

Stade Rennais : un jeune s'en va au Portugal, Doku toujours pisté par Manchester City

Le Stade Rennais a annoncé vendredi le départ définitif de Noah Françoise au CS Maritimo (Portugal). Prêté la saison passée à Avranches, le milieu de terrain de 20 ans quitte gratuitement son club formateur, qui conserve tout de même un pourcentage à la revente en cas de futur transfert du joueur.

Concernant le dossier Jérémy Doku, RMC Sport explique que Manchester City espère boucler son arrivée prochainement après s'être renseigné sur le Français Kingsley Coman (Bayern Munich). L'attaquant belge pourrait devenir le Rennais le plus cher de l'histoire du club.

Stade de Reims : Daramy (Ajax) a signé, Flips en route pour la Belgique

Le Stade de Reims a cassé sa tirelire pour recruter l'ailier de l'Ajax Mohamed Daramy (21 ans). L’international danois s'est engagé vendredi soir pour 17 M€. Un record dans l’histoire du club champenois, qui a décidé de se séparer d'Alexis Flips. L'ancien Lillois, dont le contrat expire en juin prochain, va rejoindre Anderlecht pour les cinq prochaines années, contre 4,5 M€.

𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗗𝗮𝗿𝗮𝗺𝘆 est rémois ! 🔴⚪️



Décisif à 16 reprises la saison dernière (9 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues), l'ailier polyvalent de 21 ans arrive en provenance de l'@AFCAjax !



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘔𝘰𝘩𝘢𝘮𝘦𝘥 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 11, 2023

Et aussi...

Montpellier : Der Zakarian confirme pour Aguilar

Dans le Midi Libre, Michel Der Zakarian a évoqué le possible retour de Ruben Aguilar au MHSC. « C’est un joueur qui nous plaît mais s’il vient il va y avoir embouteillage. Le petit Enzo (Tchato) a prolongé, Falaye (Sacko), sous contrat, a fait une belle fin de saison. Il faudrait qu’un des deux parte ». Plutôt clair...

OGC Nice : Jean-Pierre Rivère reste prudent pour Todibo

Alors que des émissaires de Manchester United étaient présents à l'Allianz Riviera pour l'observer (selon Fabrizio Romano), Jean-Clair Todibo a joué 90 minutes face à Lille ce vendredi. Mais le défenseur français n'est pas certain de rester chez les Aiglons cet été malgré la volonté du club de le conserver. Interrogé par Prime Video, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a laissé planer le doute : "Aujourd'hui, on espère le garder. On sait qu'il a des touches avec différents clubs européens, mais notre intention est de le garder. Mais tant que le mercato n'est pas terminé, on ne peut rien affirmer avec certitude".

Lorient : le départ d'un attaquant se précise

Selon l'Equipe, Yoann Cathline devrait quitter le FC Lorient d'ici la fin du mercato. En quête de temps de jeu, l'attaquant de 21 ans intéresse plusieurs clubs dont le Téfécé, l'AJ Auxerre, le FC Saint-Gall (Suisse) et l'Almere City FC (Pays-Bas). Le club néerlandais serait en pôle pour accueillir l'ancien Guingampais, sous contrat jusqu'en 2027 avec les Merlus.

