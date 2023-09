Décision imminente pour Sirigu à Nice, un Lillois se signale, une recrue se réveille à Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Nice va trancher pour Sirigu

Sans club, Salvatore Sirigu, qui se remet d'une blessure au tendon d’Achille, pourrait devenir la doublure de Marcin Bulka. Les dirigeants de l’OGC Nice l'ont mis à l'essai et ils prendront une décision dans les prochains jours, sans doute en début de semaine prochaine.

Soirée contrastée pour Haraldsson (LOSC) avec l'Islande

La recrue du LOSC Hakon Arnar Haraldsson a marqué hier contre le Luxembourg mais l'Islande s'est inclinée (1-3).

🇮🇸 Hakon Arnar Haraldsson, aligné sur l'aile droite, a ouvert son compteur (88') en match officiel cette saison avec l'Islande ! 🔥



Les Islandais ont néanmoins été surpassés par le Luxembourg (3-1) dans un match comptant pour les qualifications à l'Euro 2024... 😶 pic.twitter.com/VyCk8FJVHb — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) September 8, 2023

Guion félicite Livolant aux Girondins

Le coach des Girondins David Guion n'a pas caché sa satisfaction après la victoire en amical contre Clermont (3-1). Il a notamment mis en avant la prestation de Jérémy Livolant, enfin décisif sous le maillot du FCGB... "On est forcément satisfait puisqu'on a affronté une équipe de Clermont quasiment au complet et de qualité dans son jeu individuel et collectif, a-t-il commenté. On avait plusieurs objectifs à travers ce match suite à notre dernier match à domicile, des objectifs défensifs sur la rigueur et la discipline, je trouve qu'on a bien répondu malgré le but un peu casquette encaissé rapidement (2e). J'ai bien aimé la réaction de l'équipe avec des principes forts et le très beau premier but marqué avec jeu et présence dans la surface. Ensuite, on est resté discipliné et on a fait preuve de rigueur pour se créer d'autres situations et surtout se montrer efficaces à l'image de Jérémy Livolant. Ce sont les points positifs du point de vue collectif et sur le plan individuel, plusieurs joueurs ont pu avoir du temps de jeu ainsi que certains jeunes qui peuvent pousser."

PAPIERS

OM : une nouvelle signature de taille fait polémique à Marseille (10h)

https://twitter.com/OManiaque/status/1700155480264364525?s=20

OM : un joli chèque va tomber dans la poche de McCourt en Ligue Europa (12h)

https://twitter.com/FootMarseille/status/1700079098310082870?s=20

OL : de l’électricité dans l’air avec Glasner ?

https://twitter.com/AfterRMC/status/1700268002334200258?s=20

FC Barcelone - Mercato : un chouchou de l’OL ciblé en janvier (14h)

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230906/1002064696/barca-busca-pivote-mercado-enero.html

ASSE - Mercato : Monnet-Paquet garde le cœur vert et ironise sur un retour (10h20)

https://twitter.com/actusainte/status/1700216453176152169?s=20

PSG, Equipe de France : Dembélé prend une balle perdue chez les Bleus

https://twitter.com/AfterRMC/status/1700260582547472730?s=20

ASSE : les Verts viennent de réussir un exploit digne de la Ligue 1 (12h40)

https://twitter.com/LaMiseAuVert/status/1700204892122419436?s=20

PSG - Mercato : Paris a tenté un dernier coup retentissant avec Bernardo Silva (12h20)

https://twitter.com/MegaPSG_/status/1700067386706018342?s=20

Podcast Men's Up Life