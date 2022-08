Delort attaqué à Nice, Bordeaux s’active, Reims tente un coup à Rennes, un Zidane en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

OL : le RC Strasbourg a tenté Kadewere

Après avoir passé dix ans comme scout à l’Ajax Amsterdam, Loïc Désiré dirige la cellule de recrutement du RC Strasbourg et a expliqué comment ne pas subir les trois derniers jours du mercato. « Mes contacts ont été pris bien avant et, même si c’est pour rééquilibrer l’effectif, on n’attend pas les trois derniers jours, analyse-t-il dans L’Équipe. En cas d’offres inattendues, c’est mon job de pouvoir réagir en cas de vente. La seule problématique, c’est qu’en fin de mercato, le joueur qu’on avait prévu de recruter en remplacement d’un éventuel départ est déjà parti dans un autre club. On a un exemple, si on vendait un attaquant, on avait prévu de prendre Tino Kadewere (Lyon). Mais là, il est déjà parti ailleurs (à Majorque). Il faut toujours avoir une solution pour anticiper un départ. »

Montpellier HSC : Luca Zidane en approche ?

Selon L’Équipe, les dirigeants montpelliérains ont relancé il y a quelques jours la piste menant au gardien Luca Zidane (24 ans). Depuis la grave blessure de Dimitry Bertaud à un genou (probablement les ligaments croisés), le club pailladin cherche un numéro 2 derrière Jonas Omlin et a dressé une liste de plusieurs noms. S'il n'est pour l'instant pas le mieux placé, celui du fils de Zinédine Zidane y apparaît. Le joueur est libre depuis la fin de son contrat au Rayo Vallecano, le 30 juin.

Clermont : Caufriez va signer

En quête d'un défenseur central depuis plusieurs semaines, Clermont pourrait accueillir rapidement Maximiliano Caufriez (25 ans), en provenance du Spartak Moscou. D’après L’Équipe, le montant de la transaction n'a pas filtré. Arrivé au Spartak l'été dernier en provenance de Saint-Trond, le défenseur belge y est sous contrat jusqu'en 2025.

FC Lorient : Dieng relancé par la vente de Laurienté ?

Armand Laurienté doit passer sa visite médicale ce matin avant de s'engager pour cinq ans avec Sassuolo. Les dirigeants du FC Lorient ont trouvé un accord avec leurs homologues italiens sur un montant de 10 M€ + 2M€. Les dirigeants bretons recherchent un jeune joueur possédant un certain potentiel pour le remplacer. Et alors qu’ils pistent aussi le Marseillais Bamba Dieng (voir page 5), ils se sont sérieusement penchés sur le profil de Yoann Cathline. Le jeune Guingampais (20 ans) sort d'une première saison réussie dans le monde professionnel avec l'EAG, où il est sous contrat jusqu'en 2025.

OGC Nice : Delort convoité, Todibo prolongé ?

Jean-Clair Todibo (22 ans) devrait prolonger son contrat à l’OGC Nice dans les prochaines semaines. Malgré des intérêts concrets cet été, L’Équipe affirme que le Français et les dirigeants azuréens se sont très vite entendus pour continuer ensemble. L’international des moins de 20 ans aurait pu quitter le Gym cet été : Nice a refusé les premières approches de Naples, du Séville FC et d’un club de Premier League dont le nom n’a pas filtré. Par ailleurs, le départ de Flavius Daniliuc à la Salernitana pourrait rapporter 5 millions d’euros au Gym au moment où Andy Delort est courtisé. « Plusieurs clubs à l’étranger se renseignent, Nice n’est pas du tout vendeur », a glissé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

AJ Auxerre : Sakhi bientôt prolongé ?

Élément essentiel de l'AJ Auxerre, Hamza Sakhi (26 ans), sous contrat à l’AJ Auxerre jusqu'en juin 2023, devrait poursuivre l'aventure avec le club bourguignon. Selon L’Équipe, les discussions entre les deux parties pour une prolongation avancent dans le bon sens et devraient trouver une issue favorable dans les prochaines heures.

Girondins : un milieu géorgien arrive

Le milieu international géorgien Zuriko Davitashvili devrait s'engager avec les Girondins d'ici à la fin du mercato sous réserve que le club bordelais parvienne à alléger sa masse salariale d'ici là. D’après L’Équipe, un accord a déjà été trouvé avec son club, le Dinamo Batumi, pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Le milieu offensif (21 ans) est capable d'évoluer sur les deux ailes. L'autre option explorée par les Girondins menait jusque-là au milieu de Fenerbahçe Burak Kapacak mais les discussions avec le club turc se sont enlisées ces dernières 48 heures.

Stade Rennais : Guirassy vers le Stade de Reims ?

Après avoir vu ses caisses être regonflées par des ventes juteuses cet été, le Stade de Reims veut recruter d’ici à jeudi 23h. Selon le compte ActuSRFC, qui suit le Stade Rennais au plus près, le club champenois aurait fait une offre de 15 millions d’euros pour Serhou Guirassy. Comme déjà évoqué, hier, Alfred Gomis aurait lui été proposé à Troyes.