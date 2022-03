Delort (Nice) se prépare à la Mosson, Elis (Bordeaux) courtisé, du changement à Rennes avant l'OL

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Montpellier – Nice : Delort s'attend à être insulté...

Interrogé par Nice Matin sur son retour attendu à la Mosson ce soir lors de Montpellier – Nice, Andy Delort a déjà fait savoir aux fans héraultais qu'il le répondrait en cas d'accueil houleux. S'il va retrouver des amis sur le terrain et s'attend à « prendre quelques insultes », l'ancien capitaine du MHSC a évoqué sa possible réaction en cas de but :

« Si je marque, je ne sais pas si je vais célébrer ou pas, je vous laisse la surprise. On verra si je marque. Si j’entends trop d’insultes, je célèbrerai peut-être. Après je respecte le club, Laurent Nicollin qui m’a beaucoup aidé dans ma carrière, mes amis du MHSC, les supporters qui ne vont pas m’insulter… J’espère que tout le stade ne va pas me siffler quand même », a-t-il rigolé.

… Nicollin calme le jeu

S'il a été déçu par le départ d'Andy Delort l'été dernier, Laurent Nicollin a visiblement passé l'éponge avant de retrouver son ancien buteur sur Montpellier -Nice. C'est en tout cas le message du président du MHSC dans L'Equipe : « Si en tant que dirigeant, vous ne savez pas que du jour au lendemain un joueur peut aller ailleurs, il faut changer de métier. Delort ? Il sera accueilli comme tout joueur venant à Montpellier, pas plus, pas moins. Si je le croise, je lui dirai bonjour, je l'embrasserai ».

OL – Rennes : Genesio prépare entre 2 et 5 changements

Dimanche (17h05), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l'OL dans un choc au sommet de Ligue 1. Si l'on en croit L'Equipe, Bruno Genesio pourrait largement revoir son onze trois jours après la grosse débauche d'énergie des siens à Leicester (défaite 2-0) en Ligue Europa Conférence. Ménagé au coup d'envoi car blessé aux ischios sur le match précédent, Lovro Majer devrait faire son retour dans le onze. Jérémy Doku est aussi annoncé titulaire alors que la question d'un turn-over se pose chez les latéraux et que Flavien Tait pourrait lui aussi redémarrer...

Girondins : du beau monde pour Alberth Elis

Comptant parmi les rares satisfactions des Girondins de Bordeaux, lanterne rouge de Ligue 1, Alberth Elis (26 ans) pourrait ne faire que passer en Aquitaine. En effet, selon Foot Mercato, l'international hondurien, qui devrait être transféré définitivement de Boavista, intéresse du beau monde. Après la Chine cet hiver, la Fiorentina, West Ham ou encore Wolfsbourg seraient sur les rangs pour le recruter cet été. Elis pencherait plutôt pour un départ en Premier League...

ESTAC : Adil Rami va faire payer Gérard Lopez

Comme le rapporte RMC Sport, Adil Rami (ESTAC, 36 ans) va toucher une petite compensation suite à son départ en conflit de Boavista (D1 portugaise). En effet, la FIFA a condamné le club de Gérard Lopez à lui payer 200 000€ d'indemnité, la somme convenue dans l'accord de résiliation à l'amiable signée fin juillet et qui n'avait pas été réglé jusqu'alors. Si Boavista ne s'acquitte pas de cette somme avant le 19 mars, il sera interdit de recrutement.

Stade de Reims : l'infirmerie se vide pour Oscar Garcia

Pour le déplacement à Angers ce dimanche, le Stade de Reims va récupérer une partie de son infirmerie. En effet, comme le rapporte L'Union, Oscar Garcia pourra compter sur les retours de Thomas Foket, Valon Berisha et Mitchell van Bergen. Si Jens Cajuste, touché à la cheville à Strasbourg, a rejoint l'infirmerie, ils ne sont désormais plus que quatre sur le flanc (Hugo Ekitike, El Bilal Touré et Andrew Gravillon complètent la liste des absents).

FC Lorient : trois départs quasiment actés chez les Merlus ?

Ouest-France a fait le point sur les joueurs en fin de contrat au FC Lorient. Si les Merlus ne veulent pas régler les cas individuels avant le maintien acquis, il semblerait que seul Houboulang Mendes (23 ans) soit vu comme une priorité par les dirigeants bretons. Reste que le défenseur n'est pas assuré de poursuivre l'aventure avec le FCL, lui qui a repoussé une offre de prolongation en fin d'année dernière, déçu par l'offre salariale. Concernant Fabien Lemoine, un nouveau contrat dépendra de son état physique. Jérémy Morel (38 ans) et Jérôme Hergault (36 ans) ne devraient pas rempiler...