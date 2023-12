Der Zakarian et Caillot poussent des coups de gueule, Thuram (OGC Nice) blessé, Gomes (LOSC) courtisé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MHSC : Der Zakarian se lâche encore sur l'arbitrage

L'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, était particulièrement remonté contre l'arbitre du match contre Lens (0-0) hier. En conférence de presse, il a déclaré : "Je veux dire un truc d’abord. L’arbitrage, il n’est pas avec nous, attention. À Monaco nous, on prend carton rouge. Là, Kévin Danso, il fait un tacle par derrière... Si Mousa Tamari a une fracture, ils vont m’entendre, moi je vous le dis, hein. Si on perd Tamari sur blessure, après ce tacle... Il est sorti, parce qu’il a le pied... Danso, il n’a pas pris de carton rouge, là. Ils vont m’entendre. L’arbitrage, ce n’est pas possible. Arbitrer comme ça… les mecs à la VAR, c’est un scandale. Kiki Kouyaté, on le perd pour dix fois moins que ça moins, attention. C’est trois matchs, hein. Il faut qu’ils arrêtent un peu avec nous. C’est pas possible".

OGC Nice : Thuram absent un mois ?

L'entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Farioli, a annoncé hier en conférence de presse qu'il serait privé d'Antoine Mendy et Khephren Thuram pour le match contre Reims dimanche. Le latéral souffre un traumatisme à un œil, survenu lors de la séance d'entraînement de jeudi. Mais c'est surtout l'état de santé du milieu qui inquiète. Touché à un genou lors de la même session, le fils de Lilian pourrait indisponible pour un mois !

AS Monaco : Lemaréchal évoque son prêt à Bruges

Prêté pour la saison au Cercle Bruges, après avoir passé six mois à Brest en 2022-22, Félix Lemaréchal a évoqué son aventure en Belgique poru Foot Mercato : "J’ai 20 ans, j’ai commencé en pro à Monaco à 17 ans. Forcément en trois ans j’ai pris de l’expérience, mais à un moment donné, quand on est pro et jeune on doit emmagasiner un maximum de temps de jeu et le projet du Cercle était le plus adapté pour moi. Alors, forcément, je ne peux que me réjouir d’être ici. Pour l’instant, je suis à Bruges et je me donne à fond pour le Cercle, pour défendre ses couleurs et être le plus performant possible ici. Après, je ne me suis pas encore posé la question, mais oui, je vais forcément devoir y réfléchir d’ici la fin de saison. J’ai des ambitions élevées. Depuis petit, je rêve de disputer la Champions League et la Coupe du monde. Je ne me fixe pas de limite. Mon objectif est clair, c’est de jouer au plus haut niveau possible".

Toulouse FC : l'OL, bête noire des Violets

Dimanche, le TFC se rendra au Groupama Stadium et il peut s'attendre au pire. En effet, les Violets n'ont remporté aucun de leurs 28 derniers déplacements dans le Rhône (21 victoires, 7 nuls), selon Opta. C'est la plus longue série positive des Gones face à un adversaire dans l'élite.

RC Strasbourg : un porte-bonheur contre Le Havre

La rencontre le Racing et le HAC dimanche après-midi à la Meinau sera arbitrée par Benoît Millot. Un nom qui renvoit à un doux moment pour les Strasbourgeois puisque c'est lui qui officiait lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2019 gagnée face à Guingamp (0-0, 4 t.a.b à 1). Sauf que cette fois, les hommes de Patrick Vieira, qui restent sur quatre nuls et autant de défaites, ne se contenteraient pas d'un 0-0...

Stade de Reims : Caillot pousse un coup de gueule contre les instances

Dans L'Equipe, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a déploré le manque de discernement des autorités concernant les interdictions de déplacement des supporters : "Qu'on encadre des déplacements quand les matches sont considérés à risque ou quand il y a des problèmes avec les supporters, je trouve ça normal. Mais je n'avais absolument pas compris pourquoi on interdisait le déplacement de nos supporters. En général, nos suiveurs sont des gens qui se comportent très bien, il n'y a jamais de problème. Je sais que le sujet n'est pas simple, mais sincèrement, je n'avais pas compris pourquoi les supporters du Stade de Reims subissaient ce genre de contrainte. J'ai eu un peu l'impression que c'était la décision d'un préfet qui ne voulait surtout pas avoir de souci et être tranquille".

LOSC : Angel Gomes dans le viseur de clubs anglais

Selon Fabrizio Romano, de "multiples clubs anglais" suivent avec attention Angel Gomes depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le LOSC, le milieu offensif anglais, formé à Manchester United, sera l'un des joueurs à suivre, selon le journaliste spécialisé dans les transferts.

Girondins : l'entraîneur d'Angoulême a un plan pour battre le FCGB

Ce samedi, les Girondins disputent leur 8ème tour de Coupe de France sur le terrain d'Angoulême. L'entraîneur de l'ACFC, David Giguel, a révélé à La Charente Libre qu'il avait une idée précise pour mettre en difficulté les Bordelais : "Il faudra qu’on soit capable de récupérer et de faire les efforts ensemble pour bien défendre, parce qu’ils vont souvent nous pousser dans nos derniers retranchements. Donc être capable de plier sans rompre. Il faudra aussi faire preuve d’ambition quand on aura le ballon, et mettre de la détermination dans toutes nos actions offensives, car on aura quelques situations pour marquer, et c’est la ou il faudra être décisif et montrer du caractère dans les derniers gestes qu’on aura a effectué".

