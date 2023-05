Der Zakarian prépare des surprises à Nantes, Bordeaux a besoin de la L1, un Lensois vers Nice ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Girondins : Pirringuel prolonge à Bordeaux En fin de contrat en juin, le jeune milieu de terrain Lenny Pirringuel (19 ans) a prolongé avec les Girondins de Bordeaux, vendredi. Entamées depuis plusieurs mois, les discussions entre la direction bordelaise et le milieu de terrain ont abouti sur une prolongation de l'international français U19 jusqu'en 2025. Formé au club, Pirringuel est apparu à 6 reprises en L2 cette saison (1 but). 📝 #Lenny2025 pic.twitter.com/65PnVOzgos — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 19, 2023

Mais aussi...

MHSC : des choix forts dans le onze à Nantes ?

De retour à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes (17h), Michel Der Zakarian pourrait accélérer la relégation des Canaris en ligue 2. S’il vient pour gagner et ne fera aucun cadeau à son ancien club, l’entraîneur du Montpellier HSC pourrait effectuer des choix forts dans son onze de départ. Selon L’Équipe, Maxime Estève pourrait ainsi débuter en défense centrale, Téji Savanier en meneur de jeu et Stephy Mavididi en pointe. À Pierre Aristouy de contrer tout ce petit monde...

AS Monaco : Clement flingue ses joueurs après l'OL

Encore battue, hier par l’OL en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 (1-3), l’AS Monaco a envoyé l’OM en Ligue des champions. Philippe Clement peste contre la mentalité de ses joueurs. « On a une équipe très jeune avec moins d’expérience de ces moments difficiles. On doit apprendre des choses. On a deux grands matches à venir (à Rennes et contre Toulouse) avec notre destin entre les mains. On doit réagir, pas baisser la tête. Ç’a été le cas de trop de joueurs mais ça doit changer, a-t-il tonné en conférence de presse. Comment changer les mentalités ? On va voir, on va se parler et c’est à moi de trouver, de prendre les joueurs les plus forts pour ces deux matches. »

OGC Nice : Claude-Maurice, seul prêté de retour ?

Selon Nice Matin, Alexis Claude-Maurice (24 ans) serait le seul prêté à réintégrer le groupe professionnel de l’OGC Nice la saison prochaine. Les autres joueurs prêtés cette année par le club azuréen seraient considérés comme indésirables. Affaire à suivre...

Et enfin...

Stade Brestois : Loïc Rémy apte pour l'OM ?

Ce vendredi en conférence de presse, Eric Roy a laissé entendre que son attaquant Loïc Rémy a bel et bien des chances de jouer sur les deux derniers matchs de la saison du Stade Brestois : « Loïc Rémy n'a jamais été aussi prêt de jouer. Il va faire une semaine complète avec le groupe la semaine prochaine et on verra ». Trop court pour le match de Clermont ce dimanche, l'ancien joueur de l'OL, du RC Lens, de l'OGC Nice, de l'OM, de Chelsea ou encore du LOSC pourrait bien être apte pour le déplacement à Marseille ou l'ultime réception du Stade Rennais.

RC Strasbourg : Antonetti décrypte la stratégie du Mercato

Depuis le RC Strasbourg, Frédéric Antonetti a donné un éclairage intéressant sur les méthodes de recrutement des clubs au mercato mais aussi la façon de réfléchir des recrues potentielles. « Pour un joueur, le premier critère sera toujours l’argent, a-t-il expliqué à L’Équipe. Si un club français engagé en Coupe d’Europe lui propose un salaire X mais qu’un étranger non qualifié pour une compétition continentale lui donne le double, il ira chez ce dernier. »

FC Metz : Mikautadze a des touches en Premier League

Meilleur buteur de Ligue 2 cette saison (22 buts, 8 passes décisives), Georges Mikautadze (FC Metz) a des touches pour rejoindre la Premier League l'été prochain. Selon le média britannique Caughoffside, plusieurs clubs ne figurant pas dans l'actuel Big Four mais désireux de jouer l'Europe auraient coché le nom du buteur géorgien. Grâce au site Jeunes Footeux, on sait que Burnley, promu dans l'élite cet été, fait partie de la liste de ces clubs anglais prêts à faire main basse sur Mikautadze. Le FC Metz réclamerait entre 10 et 15 M€ pour son avant-centre sous contrat jusqu'en juin 2026.

Girondins : Lopez compte ses sous à Bordeaux

En lice pour remonter en Ligue 1, les Girondins apprécieraient la bascule... sur le plan financier. Selon L’Équipe, trois hypothèses ont été étudiées au club dans la perspective du scénario le moins enviable : 1. Remettre de l’argent au pot ; 2. Tabler sur la vente de Dilane Bakwa (20 ans, Junior Mwanga (20 ans) ou encore Malcom Bokele (23 ans) pour combler le déficit ; 3. Couper de nouveau les coûts après le plan social qui a eu lieu au mois de septembre. « Il faudrait adapter le plus gros budget de la L2… à la L2 », résume un membre du FCGB. Que le club monte ou non, le directeur sportif Admar Lopes a déjà fait passer le message à plusieurs agents qu’il n’y aurait pas de folie cet été. Ces derniers mois, Gérard Lopez aurait été en contact avec plusieurs investisseurs potentiels, principalement américains. L’idéal reste encore de remporter les trois derniers matches de la saison pour ne pas dépendre du FC Metz et s’épargner des maux de tête. Cela arrangerait aussi David Guion en fin de contrat au mois de juin. Le technicien dispose d’une saison supplémentaire en option qui sera automatiquement activée si Bordeaux retrouve la L1.

FC Lorient : Abergel vers d’autres cieux... en Ligue 1 ?

Les rumeurs s’agitent autour de Laurent Abergel (30 ans). Selon Mohamed Toubache-Ter, « il n’a pas et ne va pas signer au Maccabi Haïfa, pour le moment. Le milieu de terrain a sur la table une belle proposition mais priorité à Lorient et en attente des propositions venant de certains clubs de Ligue 1. » Avis aux amateurs.

