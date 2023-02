Fonseca évoque son avenir, deux bonnes nouvelles pour Nice avant l’OM, une signature à Montpellier

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

LOSC : Fonseca fait une annonce sur son avenir

Dans une interview accordée à SoFoot, Paulo Fonseca a évoqué son avenir avec le LOSC. "Le plaisir et la joie sont très difficiles à trouver pour un entraîneur, et ici, je me sens très bien. J’aime la ville, les gens, mes joueurs… Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais aujourd’hui, je ne me vois qu’au LOSC. J’y suis très heureux et ma famille aussi. C’est tout ce qui compte."

OGC Nice : Todibo et Boudaoui vont mieux

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du choc contre l’OM (20h45), en clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, a annoncé que Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui, blessés contre le RC Lens (1-0), sont aptes pour disputer le derby du Sud. "Je suis très content, ils vont très bien. C’est une bonne chose de pouvoir récupérer tout le monde. Le fait qu’ils n’aient pas joué 90 minutes leur a permis de souffler un peu. Ce n’était pas volontaire mais peut-être qu’à la fin, c’est quelque chose de bénéfique pour le groupe."

Montpellier : un jeune prolonge !

Le MHSC a officialisé ce vendredi la prolongation du jeune milieu de terrain français, Khalid Fayad, qui était lié jusqu’en juin 2025. La durée de son nouveau bail n’a toutefois pas été communiquée.

Lorient : le verdict est tombé pour Laporte !

Lors de la défaite ce mercredi contre Reims (4-2), Julien Laporte s’est blessé au péroné. Ce vendredi, le club lorientais a donné des nouvelles de son défenseur central. "Notre défenseur a été opéré aujourd’hui (vendredi) du genou. Il observera une période d’indisponibilité de 3-4 mois. De tout coeur avec toi Julien !", a écrit le FCL sur son compte Twitter.

Toulouse : deux absents pour le PSG

L’entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier, a retenu un groupe de 21 joueurs pour le déplacement ce samedi (17h) sur la pelouse du PSG. Seuls Rhys Healey et Saïd Hamulic manquent à l’appel.