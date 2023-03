Deux Niçois bientôt chez les Bleus, le pied de nez de Genesio aux critiques, Strasbourg récupère deux cadres avant l'OM

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : deux Aiglons pré-convoqués chez les Bleus

Si l'on en croit Nice-Matin, deux joueurs de l'effectif de Didier Digard ont profité du regain de forme de l'OGC Nice pour taper dans l'oeil du sélectionneur national Didier Deschamps. En effet, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram auraient tous les deux reçois une pré-convocation en équipe de France pour les matchs des Bleus face aux Pays-Bas et à l'Irlande fin mars. Verdict le jeudi 16 mars à l'occasion de la première liste post-Coupe du Monde de Deschamps.

Stade Rennais : Genesio met en sourdine les critiques

Dans un entretien à Ouest-France pour fêter ses deux ans à la tête du Stade Rennais, Bruno Genesio est revenu sur son rapport parfois compliqué avec les médias. L'ancien coach de l'OL, qui était très affecté par les critiques et « trop dans l'émotion » selon ses dires, prend désormais plus de recul :

« La critique fait partie de notre job. On a le droit de ne pas être d’accord, de contester un choix. À partir du moment où ça reste dans le contexte professionnel, il faut l’accepter. Honnêtement, je n’ai pas beaucoup de rancune sur les critiques que je peux recevoir, même si parfois je ne suis pas d’accord. Et puis maintenant, j’ai une bonne technique quand on perd : je ne lis rien, je n’écoute rien. Je ne lis même pas les revues de presse que mes attachés de presse se donnent beaucoup de mal à préparer ».

RC Strasbourg : Antonetti annonce deux retours pour l'OM

Dimanche, le RC Strasbourg se déplace sur la pelouse de l'OM en clôture de la 27ème journée de Ligue 1. Freinés par leur défaite face à Brest le week-end dernier (0-1), les Alsaciens vont récupérer deux cadres au Vélodrome comme l'a confirmé leur coach Frédéric Antonetti hier en conférence de presse. « Sauf surprise, Morgan Sanson et Alexander Djiku seront opérationnels », a glissé le technicien corse.

Frédéric Antonetti : "Sauf surprise, Morgan Sanson et Alexander Djiku seront opérationnels. Douk' est suspendu."

MHSC : Der Zakarian, le système Nicollin... Les révélations fracassantes de Michel Mézy

Dans un entretien sans langue de bois au Midi Libre, Michel Mézy, le conseiller sportif de Laurent Nicollin s'est lâché. Il a notamment été question du retour de Michel Der Zakarian. Une idée qui n'était pourtant pas son premier choix :

« Je ne pensais pas à Michel même si nous avions préservé des bonnes relations. On avait même échangé quinze jours avant sa venue. Je pensais à Frédéric Antonetti ou à un retour de René (Girard). Quand Laurent a pris la décision de rappeler Michel, j’ai souscrit à 300 %. Il fait partie de cette famille “Nicollinesque” ou pailladine, qui fait à mes yeux la grande force de ce club. »

Quant au fonctionnement à la « gauloise » du MHSC face à des directions de plus en plus internationales, Mézy souscrit à 100% avec sa gouaille habituelle : « On est peut-être le dernier des Gaulois. Quand on arrive à Montpellier, vous savez où vous êtes. Il y a une identité, un vécu, un amour et des résultats. Je suis fier d’avoir à mes côtés des Carotti, Rouvière, Delaye, Utaka, Bedimo… Je suis très heureux d’appartenir à un club qui sort de l’ordinaire et peut gêner. On nous traite de consanguins. Certains sont cons sans être sanguins. C’est fabuleux, c’est extraordinaire. Mais c’est le camp des Gaulois, c’est Astérix. Soyons fiers d’être Astérix. Je ne sais pas si cela va durer, mais la relève est prête avec Agathe (Nicollin, fille de Laurent). Rien n’est plus beau que transmettre. »

Elye Wahi « flatté » d'être pisté par des monstres européens

A l'occasion d'une « story » qui lui est consacrée sur Téléfoot.fr, Elye Wahi (Montpellier, 20 ans) a répondu aux intérêts qu'il suscite de la part de poids lourds européens comme Tottenham, Arsenal ou Dortmund : « Comment je vis toutes ces rumeurs à mon égard ? C’est toujours flatteur et c’est un plaisir d’être courtisé par de si grands clubs. Mais je reste pleinement focalisé sur Montpellier, il y a encore des matchs qui nous attendent. On va tout faire pour se maintenir et surtout tout donner pour la Paillade. »

Toulouse FC : Comolli valide son plan anti-blessés

Dans un entretien à CBS Sports, Damien Comolli s'est enorgueilli que son système de fonctionnement, basé sur le money-ball et la data, permette au Toulouse FC d'être l'un des clubs français le moins touchés par les blessures :