Digard (Nice) enrage, Rennes tranche pour Toko-Ekambi (OL), un gros chèque pour Strasbourg

A l'issue de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du RC Strasbourg (2-0), Didier Digard était en colère comme jamais contre ses joueurs. En conférence de presse, le jeune technicien a dégoupillé :

«C’est une entame inadmissible. Beaucoup de travail a été fait et c’est manquer de respect à ce qui a été fait. Pour moi, c’est une faute professionnelle. Ça ne doit jamais arriver et ça n’arrivera plus. On n’a pas eu l’état d’esprit pour relever la tête (…) Je suis marqué parce que je le prends pour moi. L’équipe est le reflet de son entraîneur et c’est hors de question que je donne cette image. J’ai un staff qui se donne énormément et qui mérite que son travail soit mis en lumière. Aujourd’hui les joueurs ne l’ont pas fait, et ça me dérange. On est l’OGC Nice, on n’est pas le Real Madrid. Ça m’a beaucoup demandé d’énergie pour que cette équipe reste en Ligue 1. Après, c’est arrivé une fois en 23 matches de perdre de cette manière. Mais ce sera la seule.»