Digard s'offre une première historique à Nice, Rennes s'évite un piège à Auxerre, un Angevin file en Chine

OGC Nice : une première historique à Tiraspol

En s'imposant jeudi en fin d'après-midi à Chisinau (Moldavie) face au Sheriff Tiraspol en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice a tout simplement remporté la première victoire de son histoire à l'extérieur en phase à élimination directe d'une Coupe d'Europe. Un nouvel exploit à mettre au crédit de Didier Digard ?

Stade Rennais : un accord avec Auxerre pour Abline

Ce samedi (17 heures), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre dans un match où les Icaunais seront privés de leur nouvel atout Matthis Abline. En effet, comme le rapporte Ouest-France et comme il est d'usage désormais entre clubs de Ligue 1, les Bretons avaient inclus une clause pour que le jeune attaquant (19 ans) n'affronte pas son club. C'est donc des tribunes de l'Abbé-Deschamps qu'Abline assistera à la rencontre.

Stade de Reims : Cheick Keita passe pro !

Hier, le Stade de Reims a annoncé la signature du premier contrat professionnel de son jeune défenseur Cheick Keita (19 ans), apparu à six reprises cette saison depuis l'arrivée de Will Still en coach numéro 1. Le natif de Champigny-sur-Marne a signé jusqu'en juin 2026.

Cheick Keita signe professionnel ! ✍️



SCO Angers : Ibrahim Amadou vers la Chine

Si le marché des transferts est fermé dans la quasi-totalité des clubs européens, ce n'est pas le cas en Chine ! Et c'est d'ailleurs dans cette direction que le milieu du SCO Angers, Ibrahim Amadou (29 ans) se dirige. Selon L'Equipe, l'ancien Lillois et Sévillan a décollé jeudi soir pour Shanghai où il fait l'objet d'une offre de contrat du club de Shenhua (10e l'an passé en D1 chinoise).

MHSC : Nicollin évoque son projet « cité du sport »

Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a confirmé que l'héritage de son père, à savoir son précieux Musée, serait prochainement ouvert au public au sein du nouveau stade du MHSC :

« On est tous très fiers quand Montpellier gagne. D’ailleurs, nous comptons bien renforcer l’attractivité culturelle du territoire avec le futur musée Louis-Nicollin qui sera en fait une véritable « cité du sport », un lieu de connaissance, de découvertes dans un cadre ludique et novateur. Ce qui va constituer un objet unique au sein du nouveau stade. Je crois qu’il viendra compléter utilement l’offre culturelle locale, avec la mise en scène d’une collection d’objets de sport sans équivalent au monde. Je sais d’ailleurs que le maire croit beaucoup à ce projet. »

Toulouse FC : un sponsor majeur s'en va

Coup dur pour RedBirds et le Toulouse FC ! En effet, les Violets, auteurs d'une belle saison et qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France, vont perdre l'un de leurs sponsors principaux : Betway. La plateforme de paris sportifs va fermer ses portes en France au 31 mars prochain et a fait savoir au Téfécé qu'il cesserait de sponsoriser l'équipe à la fin de la saison.

Girondins : David Guion prend la défense de Dilane Bakwa

En conférence de presse, à la veille du très attendu Sochaux – Bordeaux décisif pour la 2e place de Ligue 2, David Guion est revenu sur le manque de réussite de Dilane Bakwa face à l'ASSE (1-1) et a tenté d'expliquer le coup de moins bien de son maître à jouer dans des propos retranscrits par Girondins4ever :