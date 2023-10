Discipline : la date du verdict pour l'Olympico est tombée, le PSG, Still, le LOSC et les Girondins sanctionnés

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

On le savait, la commission de discipline n'allait pas statuer sur les événements de l'Olympico dès ce soir. Le dossier est beaucoup trop complexe et important pour l'avenir du football français pour rendre une décision seulement deux jours après les faits. Mais on sait désormais que c'est le 22 novembre qu'on saura quand le match se jouera (vraisemblablement le 6 décembre), s'il aura lieu au Vélodrome ou sur terrain neutre, devant du public ou à huis clos, etc. Voici l'ensemble des autres décisions après les journées de L1 et L2 du week-end.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

10e journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade de Reims – FC Lorient du 28 octobre 2023

Exclusion de M. William STILL, entraîneur du Stade de Reims

Un match de suspension ferme

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 07 novembre 2023 à 0h00.

Randal KOLO MUANI (Paris Saint-Germain)

Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)

Yusuf YAZICI (LOSC Lille)

Frank MAGRI (Toulouse FC)

Boubacar Dit Kiki KOUYATE (Montpellier Hérault SC)

Gabriel Alonso SUAZO URBINA (Toulouse FC)

Teddy TEUMA (Stade de Reims)

Lorenz ASSIGNON (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Alberth ELIS (FC Girondins de Bordeaux)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Lionel MPASI (Rodez Aveyron Football)

Un match de suspension ferme

Pierre LEMONNIER (EA Guingamp)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 07 novembre 2023 à 0h00.

Yasser BALDE (Stade Lavallois MFC)

Adrien-Mehdi MONFRAY (Grenoble Foot 38)

Emmanuel NTIM (SM Caen)

-------------

INCIDENTS

LIGUE 1 UBER EATS

10e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 29 octobre 2023

Comportement des supporters lyonnais dans l’espace visiteur lors de la rencontre Olympique de Marseille / Olympique Lyonnais

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 novembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 UBER EATS

9e journée de Ligue 1 Uber Eats : OGC Nice – Olympique de Marseille du 21 octobre 2023

Comportement des supporters de Nice : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et intrusion

Fermeture pour un match par révocation du sursis de la partie basse de la tribune Populaire Sud de l'Allianz Riviera.

La sanction prend effet à compter du mardi 7 novembre 2023.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 8 novembre 2023 à 18h00.

