DNCG : l’OM, le LOSC et les Girondins dans le rouge

La direction nationale du contrôle de gestion a publié ce mercredi son rapport financier pour la saison écoulée. Sans surprise, les trois clubs dont les propriétaires ont pour politique le trading, l’Olympique de Marseille, le LOSC et les Girondins de Bordeaux, sont dans le rouge vif.

Les Phocéens présentent un déficit de 91 M€, les Dogues de 66 M€ et les Aquitains de 26 M€. La situation la plus dramatique est évidemment celle de l’OM car, sans Coupe d’Europe et sans vente majeur de joueurs, ses comptes ne risquent pas de s’améliorer. Ce chiffre alarmant explique d’ailleurs à lui seul la sévérité du fair-play financier à son égard.

Présenté ce mercredi 11 mars au bureau de la LFP, le rapport financier de la DNCG pour la saison 2018/2019, des clubs de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2, a été publié 📒 À découvrir ici 📈➡ https://t.co/H2eCzpZN4b pic.twitter.com/lOiRV4F5pV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 11, 2020

Dans l’autre sens, le bon élève vient de Paris (+27,6 M€) mais encore faut-il préciser qu’avec le dopage financier des Qataris, ses comptes sont biaisés. On accordera donc plus d’importance aux jolis scores du TFC, qui descendra en Ligue 2 avec un solde de 10,2 M€, de Lyon (7,2 M€), de Nice (6,7 M€) et de Strasbourg (4,9 M€). Un tapis sympathique pour appréhender les pertes liées dans les prochaines semaines aux huis clos imposés par la LFP à cause du coronavirus !