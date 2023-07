Double coup dur pour Thuram (Nice), Le Fée officialisé avant Blas à Rennes, des signatures en pagaille en L1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : ni Liverpool, ni le Bayern Munich pour Khephren Thuram

L'été s'annonçait palpitant pour Khephren Thuram, annoncé dans deux des plus grands clubs du monde, Liverpool et le Bayern Munich. Mais à en croire des journalistes étrangers, les deux clubs tout de rouge vêtus ne souhaiteraient pas ou plus recruter le milieu de l'OGC Nice ! Christian Falk, de Bild, jure que les champions d'Allemagne n'ont jamais songé à lui car son profil ne matchait pas avec le portrait-robot de la recrue idéale à son poste. Quant aux Reds, selon Ben Jacobs, ils ne sont plus intéressés suite au recrutement de Dominik Szoboszlai...

Stade Rennais : officialisation ce vendredi pour Le Fée ?

Selon les informations de Ouest-France, le milieu offensif de Lorient, Enzo Le Fée, devrait passer ce vendredi sa visite médicale avec le Stade Rennais puis signer pour cinq ans dans la foulée avec le club Rouge et Noir. Rennes devrait donc officialiser l'arrivée d'Enzo Le Fée avant celle de Ludovic Blas (FC Nantes).

Mais aussi...

Girondins de Bordeaux : Gregersen va rester

L'Equipe annonce que les Girondins de Bordeaux sont parvenus à convaincre leur défenseur central Stian Gregersen de rester malgré la nouvelle saison en Ligue 2 qui se profile. Le Norvégien de 28 ans va être revalorisé, lui dont le contrat s'étend jusqu'en 2026. Une bonne nouvelle pour le FCGB car Gregersen a été l'un des piliers de l'équipe lors de la saison écoulée et il était courtisé...

Le Havre : Salmier s'engage pour deux ans avec le club doyen (officiel)

Le promu pioche chez un relégué, quoi de plus normal ? Le HAC a officialisé hier soir le recrutement de Yoann Salmier, relégué avec Troyes et qui allait entrer dans sa dernière année de contrat avec l'ESTAC. Le défenseur central de 30 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Il était titulaire indiscutable depuis quatre années dans le club aubois.

RC Strasbourg : Liénard a trouvé un nouveau point de chute (officiel)

En fin de contrat à Strasbourg, où il jouait depuis une décennie, Dimitri Liénard s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le SC Bastia. Le milieu de 35 ans, chouchou des supporters de la Meinau, sort d'une saison décevante avec le Racing (28 matches, aucune passe décisive, aucun but). Il va tenter de se relancer sur l'île de Beauté, où le Sporting comptera se mêler à la lutte pour la montée en 2023-24.

Et aussi

Montpellier : Chotard n'ira pas au PSV

Annoncé tout proche du PSV Eindhoven, Joris Chotard ne devrait pas quitter Montpellier cet été. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'annonce d'un transfert aurait bien fait rire le milieu de terrain de 21 ans, révélation de la saison 2022-23 du MHSC : "Joris Chotard est PAILLADIN !!! Aucun contact avec le PSV et le concerné est mort de rire !". Le natif d'Orange est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club formateur.

Clermont : le CF63 officialise sa quatrième recrue estivale

Actif sur le marché des transferts depuis le début du mercato estival, Clermont a officialisé sa quatrième recrue de l'été avec la venue de Yoël Armougom, qui arrive en provenance de Sochaux. Le latéral gauche réunionnais s'est engagé pour deux années en faveur du club auvergnat, soit jusqu'en juin 2025.

Stade de Reims : un jeune passe pro (officiel)

Le Stade de Reims a officialisé ce mercredi la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Diakhon. Le jeune ailier gauche français a paraphé un bail de trois ans avec le club champenois, portant donc jusqu'en juin 2026.

