Droits TV : Aulas reste optimiste sur le plan Labrune et ne craint pas l’effet Mbappé

Alors que la LFP n’a toujours annoncé aucun accord pour les droits TV sur la période 2024-29 et que les diffuseurs ne sont pas aussi nombreux qu’espéré en préambule, Jean-Michel Aulas garde confiance en Vincent Labrune, persuadé d’un dénouement erreur dans quelques semaines/mois comme il l’a confié à RMC Sport :« Aujourd'hui, on est dans un contexte difficile de négociation mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux. Vincent Labrune et ses équipes travaillent non seulement sur le développement des droits TV nationaux mais aussi sur les droits TV internationaux, sur le marketing et les partenaires commerciaux ».

Selon JMA, on ne sera pas si loin du milliard espéré au début de la bataille : « Je pense personnellement que les choses vont bien se passer dans les semaines qui viennent, que les droits vont être à la hauteur des ambitions de Vincent Labrune. Il y a de toutes façons une certitude, c'est que les droits internationaux vont augmenter de manière sensible. Je sais aussi qu'un certain nombre de droits commerciaux de type sponsoring vont augmenter aussi. L'un dans l'autre, je pense qu'on sera effectivement sur des perspectives qui ont été celles qu'a imaginées Vincent ».

Il ne redoute pas le contrecoup Mbappé

Toujours d’après l’ancien boss de l’OL, ce serait une erreur de penser que le départ annoncé de Kylian Mbappé du PSG va forcément se payer sur les droits TV : « C'est trop tôt de le dire. Parce qu'aujourd'hui la Ligue 1, c'est bien sûr Kylian mais ce sont aussi les performances du PSG en tant que tel. Dans la vie, il faut toujours, d'une difficulté, trouver une opportunité. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour le PSG - en tout cas j'en suis convaincu connaissant bien Nasser (Al-Khelaïfi) et ayant confiance en son aptitude à saisir une nouvelle opportunité - de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence... »

