Droits TV : beIN Sports fait encore volte-face, une nouvelle grave crise émerge !

Les droits télé du championnat sont encore dans l’impasse. Deux mois après la soi-disant résolution du problème, un nouveau couac a émergé avec beIN Sports. Selon L’Équipe, la chaîne qatarie, qui s’est normalement offert une affiche pour un montant de 98,5 M€ annuels (78,5 M€ de droits + 20 M€ de sponsoring), remet tout en question après avoir pourtant payé la première échéance (15,7 M€) prévue début août, avec donc deux mois et demi de retard.

La LFP est dans l’impasse

La suivante, qui aurait dû intervenir début octobre, n’a toutefois pas encore été honorée et beIN Sports n’est plus d’accord sur l’interdiction qui lui est faite de co-diffuser sa rencontre avec une autre antenne payante. Ainsi, beIN n’a plus l’intention de régler les 98,5 M€ initialement prévus mais L’Équipe explique que ce partage du match et de la facture qui va avec est tout simplement impossible. Dans le contrat (375 M€ par an pour huit matches sur neuf) signé entre DAZN et la LFP, le nouveau venu sur le marché français a pris ses précautions en spécifiant que beIN ne peut pas co-diffuser sa rencontre.

Dès lors, la LFP est dans l’impasse. Si elle veut régler son problème avec beIN, elle s’en crée un autre avec DAZN, qui paie en temps et en heure ses factures. Les soucis avec beIN ne s’arrêtent pas là puisque la partie sponsoring (20 M€ par an) a pris, elle aussi, une mauvaise tournure. Il est prévu que des marques du Qatar s’affichent sur les stades du championnat de France mais l’OL a dénoncé ce montage et réclame que les 98,5 M€ promis soient uniquement des droits télévisés. Au bout du compte, la LFP semble coincée.

