Droits TV : la confidence cinglante des présidents sur Labrune et Canal+

Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

À un peu plus d'un mois de la reprise des championnats, les droits TV de la Ligue 1 pour la saison prochaine n'ont toujours pas trouvé preneur. Le président de la LFP, Vincent Labrune, attend depuis plusieurs mois que Canal+ et beIN Sports, les deux diffuseurs historiques de la Ligue 1 depuis le début du 21e siècle, rachètent ces droits. Or, ce n'est pas la tendance. BeIN ne bouge toujours pas, malgré la présence à sa tête de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Maxime Saada, président de Canal+, a indiqué lundi devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) qu'il ne fallait pas compter sur une offre de la chaîne cryptée.

"Pas lui le problème"

"Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce dossier", a-t-il soutenu. Dans ce contexte, certains souhaiteraient voir Labrune démissionner. Mais les présidents douteraient que cela change la donne. "Pas lui le problème, d’ailleurs certains présidents disent « Labrune peut sauter demain, c’est pas cela qui fera revenir Canal", a en effet glissé l'insider Mohamed Toubache-Ter, qui suit de très près le dossier.

Pas lui le pb d’ailleurs certains présidents disent « Labrune peut sauter demain, c’est pas cela qui fera revenir Canal » — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2024

