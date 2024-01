Droits TV : le Sénat colle une enquête à la LFP !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Alors que le football français tremble à l'idée que les droits TV pour la période 2024-29, voilà une nouvelle qui va assombrir un peu plus son horizon : le Sénat s'apprête à enquêter sur la société commerciale créée par la Ligue au moment du deal conclu avec CVC en avril 2022. Celui-ci doit rapporter 1,5 milliard d'euros au football professionnel français dans les trois prochaines années en échange de 13,04% des recettes de la LFP... dont celles provenant de la diffusion du championnat.

"Quelle plus-value cette société commerciale apporte dans le dossier"

"Dans le cadre de nos missions de contrôle, nous souhaitons vérifier la mise en œuvre et les ressorts financiers de la création de cette société commerciale", a expliqué le sénateur Laurent Lafon au Parisien. La mission devrait débuter d'ici un mois et durer un semestre. "Nous voulons savoir quelle plus-value cette société commerciale apporte dans le dossier", a poursuivi Laurent Lafon. Le deal signé avec CVC a fait beaucoup de mécontents. Si en plus il y a eu des irrégularités du côté de la LFP...

Football : le Sénat s’intéresse à la société commerciale de la LFP, qui a cédé à CVC une partie de ses revenus

