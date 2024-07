Droits TV : les doutes sur DAZN confirmés, beIN Sports enfin à la manœuvre ?

Si Jean-Pierre Caillot voulait rassurer sur la crise des droits télé, c’est loupé. Dans L’Équipe, le président du Stade de Reims a affiché plus de doutes que d’ondes positives pour la suite du feuilleton et a même validé l’hypothèse de l’écran noir en début de saison ! Pour ne rien arranger, ce même Caillot a confirmé les doutes sur les garanties apportées par DAZN dans le cas où la société britannique serait élue pour la diffusion des matches :

« L'option DAZN est loin de faire l'unanimité, elle n'est pas pire qu'autre chose, mais en termes de garanties, cela fait trop penser à ce qui a pu arriver dans le passé (la défaillance de Mediapro, en 2020)... Si c'était DAZN, il faudrait que les garanties soient beaucoup plus certaines que celles que l'on a aujourd'hui. Il faudrait avoir des garanties de l'actionnaire majeur, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les garanties apportées ne satisfont pas les présidents de club. 375 millions d'euros par an, plus un match à vendre, cela permettrait peut-être de tourner autour de 500 millions. Ce n'est pas les 700 millions attendus, mais ce serait quand même possible. Pour le moment, c'est ce qui fait que cette option est mise de côté. »