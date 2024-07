Droits TV : Longoria prône l'union sacrée et critique les médias

Ce mardi, le président de l'OM, Pablo Longoria, était présent devant les médias pour la présentation de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Il a évidemment été interrogé sur la crise des droits TV, qui secoue le football français et menace de plonger de nombreux clubs vers la faillite. Contre toute attente, alors que son club s'est fait flouer par la LFP sur la manne versée par CVC, il a prôné l'union sacrée et exhorté médias comme supporters à arrêter de critiquer en permanence le niveau de la L1.

"Je crois que c'est le moment de faire l'unité et de ne pas chercher la polémique. On est dans un moment très important où la priorité c'est de prendre la meilleure décision pour les clubs et le football français. A titre individuel, je cherche à m'investir. Il faut respecter la Ligue et les personnes. Il y a des choses à ne pas oublier. Si on est dans cette situation, il ne faut pas oublier que le championnat de France est un des meilleurs d'Europe et on ne peut pas accepter la dévalorisation du produit. Je ne crois pas à la différence de prix avec l'Italie et l'Espagne et je suis dans une position où je peux légitimement en parler. Il faut voir comment commercialiser le produit pour que ça arrive à tout le monde."

"Le coach a parlé des mots de Bielsa, et je les ai beaucoup appréciés. On a mis le football au centre des polémiques, on ne parle pas de football en France et c'est mon opinion. On ne valorise pas assez notre produit, on cherche à faire du football une polémique. On ne parle pas assez des choses à valoriser, on ne parle que du négatif alors qu'il y a beaucoup de positif dans le football français. Il y a desstades incroyables, une affluence parmi les meilleures, un niveau de joueur très élevé. On doit remettre le football au centre de la question. On doit parler de football. En italie par exemple on parle de tous les clubs et de football de manière collective et globale. Oui on est supoprteur ou suiveur d'un club mais il faut parler de football de manière collective."