Droits TV : un trésor de guerre pourrait tomber du ciel via le Qatar !

Vincent Labrune commence peu à peu à retrouver le sourire ? Alors qu’il a fait le voyage à Doha en milieu de semaine dernière, le président de la LFP en a profité pour poursuivre les négociations avec Nasser al-Khelaïfi et Youssef al-Obaïdi, respectivement patron de beIN Media Group et de beIN Sports France au sujet des droits télé de la L1 et de la L2 pour le cycle 2024-2029. Intéressée par la L2 et les droits internationaux dans un premier temps, beIN ne ferme plus la porte à quelques matches de L1. En attendant que le groupe se positionne clairement sur les droits qu’elle veut acquérir, notamment ceux à l’international, L’Équipe avance que la Ligue possède déjà plusieurs accords de principe pour ces derniers.

150 M€ espérés à l'international ?

Même si rien n’est encore acté officiellement, elle pourrait ainsi déjà compter sur une hausse de près de 50 % de ses recettes télé à l’étranger, selon des agences travaillant sur le dossier, soit environ 120 millions d’euros annuels, contre 80 actuellement ! Et cela sans compter la cession des droits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une zone de diffusion chère à beIN. Au final, la LFP pourrait alors espérer atteindre les 150 M€, voire les dépasser, alors qu’elle visait 200 M€ à l’international dans ses plans initiaux. Dans le contexte actuel, elle ne s’en sortirait donc pas trop mal.

