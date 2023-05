Du lourd sur Wahi avec l’OM et le LOSC, Sanson édenté, un ex Rennais affole l’Europe

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Rennais : Raphinha affole l’Europe Recruté l’été dernier, Raphinha (26 ans) devrait quitter le FC Barcelone au prochain mercato. Comme hier, la presse catalane fait ses gros titres sur le retour attendu de l’ancien ailier brésilien du Stade Rennais en Premier League. Chelsea et Newcastle seraient d’ores et déjà sur les rangs pour accueillir un joueur évalué à 80 millions d’euros par le Barça.

Et aussi...

RC Strasbourg : Sanson a perdu une dent à Nantes

Satisfait de la précieuse victoire du RC Strasbourg hier à Nantes (2-0), Frédéric Antonetti a donné des nouvelles de ses deux blessés Eduard Sobol et Morgan Sanson, bien amochés. « Nantes a vécu une semaine très difficile, mais il reste quatre journées et ils ont de bons joueurs, tout reste jouable. Il faut rester vigilant. Sobol a le nez cassé, il est bien sonné, il a des examens à faire rapidement. Sanson a pris un coup au niveau des dents, il a une dent en moins, il saigne beaucoup et il était toujours sur la table », a-t-il affirmé une demi-heure après la fin du match.

MHSC : touché aux adducteurs, Wahi est visé par l’AC Milan

Auteur d’un quadruplé historique face à l’OL hier au Groupama Stadium (4-5), Elye Wahi a vécu l’amère défaite du Montpellier HSC depuis le banc de touche, qu’il a rejoint à dix minutes de la fin alors que son équipe menait encore 4-3. « Il est sorti car il avait mal aux adducteurs, c’est dommage, a expliqué Michel Der Zakarian. Mais c’est extraordinaire pour un gamin de 20 ans de marquer quatre buts à Lyon. » En parallèle de cette nouvelle, Nicolo Schira a confirmé que l’AC Milan était bel et bien intéressé par l’attaquant de 20 ans. Le club italien s'entretiendra avec l'agent William D'Avila dans les prochains jours pour décider de l’avenir Aster Vranckx et n'utilisera pas l'option d'achat de Wolfsburg de 12 M€ à son égard.

#ACMilan will talk with the agent William D’Avila in the next days to decide the future of Aster #Vranckx (#Milan will not use the option to buy from #Wolfsburg for €12M) and to discuss the possible interest for #Montpellier’s striker Elye #Wahi (born in 2003). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2023

ESTAC : Kisnorbo ne comprend pas les supporters

Après la défaite à domicile de Troyes face au PSG (1-3), qui a quasiment entériné la relégation en Ligue 2, Patrick Kisnorbo a affirmé entendre la forte déception exprimée par les supporters, même s'il n'a pas compris leurs slogans. « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le terrain, nous parlerons de la prochaine saison, quand celle-ci sera finie pour savoir quoi mettre en place. J'ai déjà participé à une reconstruction, je sais que cela prend du temps, a-r-il analysé en conférence de presse. Je ne comprenais pas ce qu'ils chantaient, mais je comprends que les fans soient déçus. La situation n'est facile pour personne, mais peut-être qu'il faut redescendre pour revenir plus forts. Nous savons ce qu'il faut pour la L1, maintenant. Nous apprenons, nous essayons d'enseigner, mais cela demande beaucoup de travail. »

AS Monaco : Ben Yedder, affaire classée

Non retenu lors de la victoire de Monaco à Angers (1-2) dimanche, Wissam Ben Yedder était l'un des sujets majeurs de la conférence de presse d'après-match. Philippe Clement a tenu à rassurer quant au statut de son attaquant. « Ce n'est pas ma décision, a-t-il clarifié. Nous avons pris cette décision avec les dirigeants. Il y a des règles de vie en communauté dans le club. Il a manqué la réunion, mais la page est tournée. C'est fini. Il ne pouvait pas être dans la sélection pour ce match. Mais maintenant, la page est tournée. Je crois que Wissam sera disponible pour le club lors des prochaines semaines. Pas le week-end prochain parce qu'il est suspendu. Mais après, oui. Il a compris que ce n'était pas acceptable de ne pas être là pendant la réunion. »

AJ Auxerre - Clermont : les réactions de Pélissier et Gastien

Christophe Pelissier : « On a raté nos entames de mi-temps. On recule, ce n'est pourtant pas ce qu'on avait décidé à la pause, on ne voulait pas protéger ce 1-0. On a vu des joueurs qui souffraient physiquement et mentalement. Aujourd'hui, on a manqué de jus. Beaucoup de mes joueurs n'ont pas fait de semaine complète d'entraînement à cause de pépins physiques. D'autres reviennent de blessures et n'ont pas retrouvé encore totalement le rythme. C'est dur à ce moment de la saison. Je suis déçu aussi, en partie, des joueurs sortis du banc qui n'ont pas amené ce que j'attendais. Cela dit, on prend un point et on a toujours notre destin en mains. »

Pascal Gastien : « Techniquement, ce qu'on faisait était insuffisant pour gagner le match. On a perdu des ballons bêtement et Auxerre en a profité pour prendre l'avantage, car on n'était pas assez juste dans le jeu. Et quand on n'est pas juste dans le foot, on ne peut pas gagner. On s'est bien repris en deuxième période. Les joueurs étaient un peu piqués au vif d'être menés au score et on a eu une vive réaction. On reste sur une bonne série, cinq victoires et un nul, c'est beau quand même ! On aurait aimé gagner, mais on est dans la continuité, on engrange les points, on est à 50 pts, ce n'est pas rien pour nous. »

FC Lorient - Brest : les réactions de Le Bris et Roy

Régis Le Bris : « En Ligue 1, il faut des valeurs de combat, de solidarité, d'engagement, de présence dans les duels, et le Lorient actuel sait faire cela aussi. Il doit progresser dans sa tenue du ballon mais il sait aussi résister face à des assauts répétés et des joueurs qui ont des qualités dans le domaine aérien. L'équipe a encore de l'ambition, elle a construit un niveau de jeu supérieur, ça nous permet de croire qu'on peut enchaîner. On est sur une autre histoire qu'en début de saison mais on a de nouveau les mêmes valeurs. »

Eric Roy : « Par rapport à ce qu'on a proposé, il y a beaucoup de déception. Lorient a été plus efficace dans les deux surfaces et ça fait souvent la différence. Les joueurs avaient pris le match par le bon bout et on est sanctionné, un peu par notre faute. Lorient a moins d'occasions que nous, moins de possession.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

Bastien Aubert

Rédacteur