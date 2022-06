Ekitike (Reims) a un pas de Newcastle, Gérard Lopez risque la prison, l'OM a de la concurrence pour Bayo

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

S'il a déjà pas mal de soucis avec la faillite de Mouscron, l'interdiction de recrutement de Boavista et la relégation des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez continue d'encaisser les coups durs. Selon le média L'Essentiel, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois va prochainement faire face à la justice de son pays. Il a en effet été inculpé pour faux et usage de faux suite à des transferts d'argent douteux en 2014. Il risque entre trois mois et cinq ans de prison.

Non content d'être sur le point de finaliser la venue de Nayef Aguerd (Stade Rennais) pour 35 M€, West Ham compte également recruter un attaquant en Ligue 1. Outre Ludovic Ajorque ou encore Habib Diallo (RC Strasbourg), les Hammers auraient des vues sur Mohamed Bayo (Clermont, 24 ans) pour épauler Antonio devant. C'est en tout cas ce qu'affirme notre spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi. Le club londonien garde le nom du Guinéen dans sa short-list sans que ce soit un premier choix.

Le départ d'Hugo Ekitike (19 ans) est imminent au Stade de Reims ! Selon RMC Sport, le club champenois et Newcastle sont parvenus à un accord pour le jeune attaquant. Les Magpies sont prêts à payer 36 M€ + 10 M€ de parts variables. Il reste encore au club du Nord de l'Angleterre à tomber d'accord avec le joueur.

Avec Perdrag Rajkovic, Hugo Ekitike et Wout Faes, Nathanaël Mbuku fait partie des quatre joueurs disposant d'un bon de sortie au Stade de Reims. Comme Ekitike et Faes pour qui le club champenois tient déjà un plan B, le jeune international Espoirs tricolore connait déjà l'identité de son remplacement. En effet, si l'on en croit L'Union, c'est à cet effet que le club entraîné par Oscar Garcia a choisi de rapatrier Rafik Guitane du CS Maritimo un an avant la date prévu. L'ancien Rennais devrait avoir un rôle important dès la saison prochain.

Par ailleurs, et cela se confirme, le Stade de Reims accueille deux joueurs d'Adelaïde United (D1 australienne) : Yaya Dukuly (ailier droit, 19 ans) et l'attaquant Mohamed Touré (attaquant, 19 ans), censé remplacer Hugo Ekitike sur le front de l'attaque.

Bonne chance, Mohamed and Yaya 👋✈️🇫🇷



We can confirm the transfer of Mohamed Toure to a Ligue 1 French side for an undisclosed fee. Yaya Dukuly will also be joining the French club as part of the deal.