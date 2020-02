Epinal – ASSE : même en Coupe de France, Sainté-Lyon revient à la Une…

true

Ce soir, à 21 heures, l’ASSE va tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Pour y parvenir, les joueurs de Claude Puel devront se débarrasser des amateurs d’Epinal, formation de National 2 qui a tout de même sorti le LOSC au tour précédent.

Dans cette formation spinalienne, plusieurs éléments à qui le tirage au sort a fait extrêmement plaisir. Pour quelle raison ? Parce qu’ils sont Lyonnais ou originaires de la région. Et, forcément, leur derby, c’est pour ce soir. Propos accordés à Vosges-Matin et retranscrits par poteauxcarrés.

Le milieu de terrain Christopher Makengo : « Même chez les jeunes, la première chose que tu regardes quand tu découvres le calendrier, c’est la date des derbys. Cela reste un match différent des autres et on n’a pas d’autre choix que de les battre. Lyon et Saint-Etienne, ça n’a jamais matché. L’ASSE, c’est une équipe mythique et connue dans toute l’Europe. On respecte ce club mais on reste Lyonnais avant tout. »

Sentiment conforme pour l’un de ses partenaires, le défenseur David Luvualu. « Avant de rejoindre Nancy, je jouais à Vaulx-en-Velin. Même si tu n’es pas à l’OL, tu veux absolument battre Saint-Etienne. Je suis parti de Lyon assez jeune et je n’ai pas trop eu l’occasion de jouer face aux Verts, ce match va être l’occasion parfaite pour me rattraper et les sortir. Si on ne gagne pas ce match, on ne pourra pas rentrer à Lyon. »