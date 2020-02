ASSE – Coupe de France : le staff d’Epinal n’a rien laissé au hasard

true

C’est ce soir, à 21 heures, que l’ASSE joue sa place en demi-finale de la Coupe de France. Ce sera à Nancy, au stade Marcel-Picot, face à la formation d’Epinal (N2). Match ô combien important pour des Verts en plein doute, qui ne mettent plus un pied devant l’autre en Ligue 1 et à qui il ne reste plus que la Coupe pour rêver.

Du côté d’Epinal, on a préparé le match comme il le fallait. Et surtout rien n’a été laissé au hasard. Témoins, les propos de l’entraîneur de la formation de National 2, Xavier Collin, publiés par So Foot et retranscrits par poteaux carrés.

⚽️ COUPE DE FRANCE ⚽️

👉 LE GROUPE ➡️ Jour de Match ▶️ Voici les 18 guerriers retenus par le coach Xavier Collin pour la réception de l’@ASSEofficiel pour le compte des Quarts de Finale de la @coupedefrance 🤞👌#ALLESLESJAUNES 🙏💛💙 pic.twitter.com/8yi09IsKFu — SAS FOOTBALL ÉPINAL OFFICIEL (@SAS_EPINAL) February 13, 2020

« Pour le staff et les anciens, l’ASSE est un club mythique. D’ailleurs, il y a pas mal de supporters des Verts dans l’Est de la France. Pour les jeunes, beaucoup moins, même si ça reste une équipe qui était en Ligue Europa et un club ambitieux. On a essayé de récupérer le maximum d’informations en allant les voir à Metz, on est descendu à Saint-Étienne avec le staff pour le match contre l’OM et on les a regardés contre Montpellier. Leur équipe doute un peu, donc ils comptent sur une qualification dans cette compétition pour faire oublier cette période difficile. »