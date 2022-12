Favre teste ses jeunes Aiglons en Espagne, un renfort du LOSC kiffe la L1, Montanier incrédule du renvoi de son adjoint !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : un groupe de 28 à Marbella

Hier, l'OGC Nice s'est envolé pour cinq jours de stage à Marbella. Privé de ses deux Mondialistes (Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey) en vacances mais aussi d'Antoine Mendy, blessé, Lucien Favre a fait le choix d'emmener 28 joueurs avec lui et de tester plusieurs jeunes. Dans le groupe, on retrouve notamment les jeunes gardiens Bartosz Zelazowski (17 ans), Enzo Garrido (19 ans) et Teddy Boulhendi (21 ans), le défenseur Yannis Nahounou (18 ans), les milieux Reda Belahyane (18 ans) et Daouda Traoré (16 ans) ainsi que l'attaquant Badredine Bouanani (17 ans). Le stage sera ponctué par deux matchs amicaux face au Sturm Graz mercredi et contre Girone samedi prochain.

Le groupe niçois :

Gardiens : Boulhendi, Bulka, Garrido, Zelazowski

Défenseurs : Atal, Bard, Bryan, Dante, Lotomba, Nahounou, Bech Sorensen, Todibo, Viti

Milieux de terrain : Barkley, Beka Beka, Belhayane, Boudaoui, Diop, Ilie, Lemina, Rosario, Thuram, Traoré

Attaquants : Bouanani, Brahimi, Delort, Laborde, Pepe

LOSC : Ismaïly se plait en Ligue 1

Arrivé au LOSC cet été après une longue aventure au Shakhtar Donetsk, Ismaïly a évoqué sur le site officiel de son club son bonheur de découvrir la Ligue 1 : « J'apprécie beaucoup ce championnat. Il est très fort, avec d'excellents joueurs, et les rencontres sont dynamiques. C'est complètement différent du championnat ukrainien, où le Shakhtar attaquait 70% ou 80% du temps dans un match. Ce n'est pas le cas ici : on attaque, on défend, les matchs sont très rythmés. On se concentre un peu plus sur les taches défensives. J'aime vraiment beaucoup ce championnat jusqu'à présent. C'est une expérience incroyable pour moi », a confié le latéral gauche brésilien.

Montpellier : ça bouge pour Estève

Promesse du MHSC, Maxime Estève (20 ans) intéresse du beau monde sur ce Mercato d'hiver. Selon L'Equipe, des clubs comme Brighton (Premier League), Sassuolo (Série A) et un autre club britannique dont l'identité n'a pas filtré réfléchiraient à faire une offre sur le mois de janvier pour racheter le contrat du défenseur héraultais, lié à Montpellier jusqu'en juin 2025.

Toulouse FC : on en sait plus sur l'affaire Debève

Mis à pied à titre conservatoire par le Toulouse FC comme l'a annoncé Damien Comolli jeudi en conférence de presse, Michaël Debève ne devrait pas reprendre sa place d'adjoint de Philippe Montanier. En effet, La Dépêche du Midi a livré quelques détails de la procédure assurant que si la faute grave n'avait pas fuité, l'ancien Lensois n'entrerait plus dans les plans du club qui travaille à l'arrivée d'un Espagnol pour le remplacer.

Debève s'est vu notifier cette décision mi-novembre, après le match de Rennes par le biais d'un courrier puis d'un coup de téléphone rapide de son président. Proche de son adjoint adjoint, Philippe Montanier aurait fait part de son « incrédulité » face à cette situation, n'ayant pas obtenu suffisamment de réponses de son président sur cette décision soudaine...