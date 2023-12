FC Barcelone, OL - Mercato : un nouveau cador européen débarque sur André (Fluminense)

Si le FC Barcelone ne se lancera pas cet hiver dans la course au prometteur milieu de Fluminense André (22 ans), cela ne veut pas dire que la sentinelle brésilienne ne bougera pas en janvier.

Alors que John Textor regarde de près le dossier pour l’OL, les Gones pourraient se faire souffler la priorité par un cador de Premier League. Si les noms d’Arsenal, Liverpool ou encore Fulham ont déjà été cités pour André, le turc Ekrem Konur nous apprend que Manchester City a prévu de prendre des renseignements sur les modalités d’un transfert du natif d’Algodao.

Pour faire une offre dès janvier ? Ce n’est pas totalement exclu même si les Citizens sont solidement pourvus à tous les postes pour atteindre leurs objectifs…

💣💥Manchester City plan to check on the condition of Fluminense's 22-year-old midfielder Andre.🇧🇷🔵#MCFC 🟢#FLU



💥 Fulham, Liverpool, Arsenal and Barcelona have all been linked with the Brazilian player. pic.twitter.com/Sxul89g44V