FC Nantes - Mercato : Domenech craint le RC Lens et se positionne sur la fuite des jeunes

Raymond Domenech a débuté sa conférence de presse avec son point santé en faisant savoir qu’Anthony Limbombe et Jean-Kevin Augustin ne sont toujours pas prêts. Moses Simon, victime d'une entorse, devrait quant à lui rater le RC Lens et le FC Metz et revenir contre l’AS Monaco.

Domenech redoute le RC Lens

En ce qui concerne le manque de régularité du FC Nantes sur toute la tenue d’un match, l’ancien sélectionneur des Bleus veut modifier cette approche dès dimanche contre le RC Lens, une équipe qui craint. « C'est un des objectifs, de garder la même manière de jouer et de fonctionner mais il y a un adversaire en face. Il faut trouver cet équilibre quand on subit, a-t-il affirmé. Lens, pour un promu, c’est une vraie belle performance. C’est une équipe solide. Leur envie d’aller de l’avant et de bousculer l’adversaire ait qu’on n’est jamais à l’abri avec eux. Ils sont capables de renverser n’importe qui. »

« Il faut faire des efforts pour garder les jeunes »

Lancé ensuite sur la conservation de jeunes comme Randal Kolo Muani, Thomas Basila ou Batista Mendy, l’entraîneur des Canaris a été clair : il veut garder tous les jeunes du FCN au mercato. « Kolo Muani ? On a un bon joueur. Si on veut progresser, il faut tout faire pour le garder dans les meilleures conditions. Par rapport à la gestion de Nantes, c’est important de garder les bons jeunes et de les mettre en avant en les valorisant. Ils auront le temps de partir. Ce sont des choix stratégiques pour eux et pour le club. Il faut garder les jeunes, a-t-il analysé. On discute avec le président sur lui mais aussi d’autres joueurs que lui pour bâtir un futur intéressant au club. Il faut faire des efforts pour garder les jeunes, c’est la difficulté pour tous les clubs. »

Les cas Batista et Mendy sont déjà actés

Pour les cas Mendy et Basila, Domenech se sent impuissant. « C’est une problématique qui se pose, a-t-il soufflé. Je ne peux pas changer la donne. Je les utilise parce qu’ils ont un vrai potentiel pour les intégrer au groupe mais c’est tout. Là, je prends une situation actée, je pars sur une nouvelle page. Si cela ne tenait qu’au président et à moi, on les garderait mais il y a beaucoup de gens et de clubs autour. »