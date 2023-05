FC Nantes : Aristouy prêt à écarter plusieurs joueurs après Montpellier ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le FC Nantes a encore fait un pas vers la Ligue 2. Après avoir pris un bon point à Toulouse dimanche dernier (0-0), les Canaris ont plongé la tête en avant hier à la Beaujoire devant le Montpellier HSC clinique de Michel Der Zakarian (0-3). Pierre Aristouy ne s’est pas caché derrière son petit doigt en conférence de presse d’après-match. Bien au contraire, l’entraîneur du FC Nantes a même reconnu qu’il serait préférable de mettre à l’écart certains de ses joueurs pour affronter le LOSC samedi prochain tant ils jouent avec la peur au ventre.

« Il y a des joueurs qui ont peur »

« En deuxième période, on retrouve un désordre total, on leur a offert tout ce qu'ils aiment. Il ne faut pas mettre tous les joueurs dans une même case, a-t-il analysé. Il y a des joueurs qui sont abattus et c'est plutôt positif après un score pareil, et il y a des joueurs qui ont peur et ça c'est un problème. C’est un problème parce qu’ils pourraient encore l’être le week-end prochain. Certains joueurs sont tétanisés. Je ne suis pas psychologue. Il faudra mettre sur le terrain des joueurs avec de la personnalité, sans crainte, avec cette de fraicheur pour faire des différences. »

