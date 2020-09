FC Nantes - ASSE (2-2) : les Canaris dans le collimateur des arbitres de L1 ?

Mine de rien, c’est une petite bombe envoyée par Nicolas Pallois hier soir. Au sortir du nul au courage du FC Nantes contre l’ASSE (2-2), qui menait 2-0, le capitaine des Canaris a pris la parole pour expliquer son ressenti vis-à-vis de l’arbitrage.

Pour le défenseur central (33 ans), c’est clair : le FCN n’est pas assez respecté par les hommes en noir en L1. « Pour certaines équipes, l’intervention du VAR (arbitrage vidéo) est trop demandée. Pour Nantes, pas assez », a-t-il soufflé dans 20 Minutes.

« L’arbitrage ? J'en ai pour une demi-heure »

Le quotidien gratuit a énuméré les deux actions qui ont cristallisé l’amertume nantaise : le contact Ludovic Blas - Timothée Kolodziejczak dans la surface (15e) - critiqué aussi par Pierre Ménès - et le hors-jeu de Fabio avant le but de Randal Kolo Muani (44e). Le jeune buteur des Canaris reste d’ailleurs sur un but refusé à Monaco... Pour les supporters du FC Nantes, cela commence peut-être à faire beaucoup. « L’arbitrage ? Je n’en parlerai pas, sinon j’en ai pour une demi-heure », a résumé Christian Gourcuff en conférence de presse. Ambiance...