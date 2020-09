FC Nantes - ASSE : le talon d’Achille des Canaris est identifié

L’ASSE a savouré sa victoire historique contre l’OM. Jeudi, les Verts se sont imposés à Marseille avec la manière et pour la première fois sur le sol olympien depuis 1979. Ce succès a pompé pas mal d’énergie dans les organismes avant le déplacement périlleux à Nantes ce dimanche (17h).

« Ce n’est pas évident de relancer la machine. Physiquement, on a énormément donné à Marseille. On a des blessés et on doit enchaîner trois jours après. On est rentré à 4 heures du matin vendredi. Ça sera un peu l’inconnu à Nantes, a expliqué Claude Puel en conférence de presse. C’est un challenge intéressant d’enchaîner mais c’est demander énormément à ce groupe. Il y a une débauche d’énergie et mental. On est passé à autre chose après le succès à Marseille. On cherche à savoir comment être performant à Nantes, contre une équipe qui a eu toute la semaine pour préparer le match. »

Traoré devant la presse et titulaire contre l’ASSE ?

Pour ce faire, l’entraîneur de l’ASSE a peut-être déjà identifié le maillon faible du FC Nantes... dixit les supporters des Canaris : Charles Traoré (28 ans). « Qui dit Charles Traoré en conférence de presse, dit que ce dernier sera titulaire dimanche face à Sainté, peut-on lire chez un twittos suiveur du FCN. Alors que Fabio sera de retour, c'est juste incompréhensible. Christian Gourcuff affiche encore ses limites, j'ai l'impression que c'est le seul qui ne voit pas que Traoré n'a pas le niveau. » Précision : les joueurs présents en conférence de presse ne sont pas forcément titulaires...