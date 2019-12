FC Nantes, ASSE, LOSC – Mercato : Jimmy Cabot a laissé passer sa chance...

false

Tube de l’hiver en 2016, courtisé par de nombreux clubs de L1, Jimmy Cabot (FC Lorient, 25 ans) n’a plus franchement la cote sur le marché…

Ciblé par le passé du côté de l’AS Saint-Etienne, du FC Nantes ou encore du LOSC, Jimmy Cabot (25 ans) quittera le FC Lorient libre à l’issue de son présent contrat courant jusqu’en juin 2020. L’ancien Troyen l’a récemment annoncé, espérant attirer l’oeil des écuries qui étaient prêtes à le recruter en janvier 2016.

Le CSKA Sofia pour option…

Mais il semblerait que le profil du petit ailier n’emballe plus vraiment les écuries de Ligue 1 qui croyaient en son potentiel quatre ans plus tôt… Et ce malgré un bilan plutôt honnête chez les Merlus (131 matches, 14 buts, 20 passes décisives).

Selon le média bulgare « Sportal », le Chambérien pourrait tenter sa chance à l’étranger… Au CSKA Sofia plus précisément. Preuve que le train ne passe pas toujours deux fois pour les « pépites » du football français…