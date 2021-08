FC Nantes, ASSE – Mercato : Mbaye Niang bientôt licencié par le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Un temps évoqué à Venise (D1 italienne) qui a finalement fait signer un autre joueur (Okereke de Bruges), Mbaye Niang (26 ans) est toujours bloqué au Stade Rennais. A l'occasion d'un article sur les partants des Rouge et Noir, Ouest-France a fait le point sur le cas du Sénégalais. Un joueur capable de tous les revirements comme il l'avait montré lors du dernier mercato hivernal lorsqu'il avait snobbé le Genoa alors qu'il était attendu pour sa visite médicale.

Face à une situation qui pourrait une nouvelle fois pourrir, le Stade Rennais envisage une mesure radicale avec son buteur récalcitrant. S'il venait à refuser une nouvelle offre dans les prochains jours, Mbaye Niang pourrait être purement et simplement licencié à deux ans du terme de son contrat (2023).

Si un tel cas de figure venait à se présenter, cela pourrait faire les affaires de quelques clubs désargentés de Ligue 1. Rappelons que le FC Nantes était évoqué il y a quelques semaines comme intéressé par Mbaye Niang et que l'ASSE, qui l'avait éconduit à l'issue de sa visite médicale en octobre dernier, pourrait bien tenter le pari faute de solution pour son buteur...

