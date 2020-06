FC Nantes, ASSE, Stade Rennais – Mercato : la piste Aboubakar s’enlise chez les Canaris

true

Dans le viseur du FC Nantes, à un degré moindre de l’ASSE et du Stade Rennais, Vincent Aboubakar (FC Porto, 28 ans) est-il une vraie piste ?

Les objectifs sportifs de Claude Puel à l’ASSE ne l’empêchent pas de se focaliser sur le mercato. Plusieurs pistes ont déjà été lancées par la cellule recrutement… mais pas celle qui mène à Vincent Aboubakar. Révélée il y a quelques jours par la presse portugaise, celle-ci serait fausse.

« Aboubakar ? C’est un trentenaire (28 ans en fait) avec un salaire important, a expliqué Manu Lonjon récemment sur Twitch. Il n’a donc pas le profil pour Sainté. Puel veut se débarrasser de ce genre de profil, ce n’est pas pour en recruter. » L’attaquant camerounais du FC Porto pourrait-il alors signer au Stade Rennais ? « Il n’a pas non plus le profil recherché à Rennes », a poursuivi le spécialiste des transferts. En revanche, son profil pourrait plutôt correspondre au FC Nantes, où il en a entendu parler. Bien informé sur la Turquie, celui-ci pourrait aussi bientôt confirmer ou informer un intérêt d’Antalyaspor pour Aboubakar.

Aboubakar, rumeur très discrète à Nantes

Le média turc Fotospor assure en effet que le club « envisage d’ajouter l’attaquant du FC Porto à sa liste du mercato cet été. » Emmanuel Merceron, bien renseigné sur les coulisses de la Maison Jaune, en a appelé à ses collègues de la sphère nantaise mais n’a pas entendu parler du buteur autour du FCN. « Je n’ai pas entendu son nom en tout cas de mon côté. Je ne sais pas pour Jean Marcel et David », a tweeté l’insider. Jean-Marcel Boudard (Ouest France) n’est pas plus au courant : « Moi non plus. Toujours vu ça comme un rêve des supporters. » David Phelippeau (20 Minutes) a fait savoir plus tôt la semaine dernière que cette rumeur était infondée. Ça commence à faire beaucoup.

