FC Nantes, ASSE : un nouveau club français pourrait passer sous pavillon américain !

Alors que l'OM et l'OL sont déjà sous pavillon américain avec respectivement Frank McCourt et John Textor à leur tête, d'autres clubs français pourraient prochainement passer de main vers la bannière étoilée... Et pas seulement le RC Strasbourg dont on sait que des discussions sont menées depuis plusieurs semaines avec Todd Boehly, le patron de Chelsea.

Dans les colonnes de Ouest-France, Denis Le Saint, le président du Stade Brestois, a fait une annonce étonnante... Mettant la pression sur les pouvoirs publics face au retard autour de la construction du nouveau stade.

Le président de Brest confirme une approche américaine

« Si le projet ne se fait pas, on se retire du foot et du hand », a lâché l'entrepreneur breton, agacé, qui assure que le SB29 ne manque pas d'attractivité : « Depuis trois ans, on a eu des offres de reprise. Il y en a une qui date d’il y a un mois et demi, avec un client américain, et c’est solide… »

Coup de bluff pour mettre un coup de pied dans la fourmilière ou avancée réelle ? Du côté des supporters de l'ASSE et du FC Nantes, on rêve en tout cas d'avoir ce type d'approches émanant du pays de l'Oncle Sam...